Ferrari, ascoltiamo (meglio) il sound artificiale della prima elettrica del Cavallino

La prima Ferrari completamente elettrica sta per fare il suo debutto, previsto per la fine del 2025, suscitando grande curiosità tra gli appassionati e gli esperti del settore. Quando il marchio del Cavallino Rampante intraprende un nuovo progetto, lo fa con la massima attenzione ai dettagli (oltre che alla segretezza), ed è per questo che tutti aspettano con trepidazione di scoprire la tecnologia che Ferrari ha sviluppato per la sua prima auto a batteria.

Negli ultimi mesi, sia il presidente John Elkann che l’amministratore delegato Benedetto Vigna hanno parlato con entusiasmo di questa nuova vettura, sottolineando che, anche con un powertrain elettrico, Ferrari non rinuncerà a garantire la straordinaria esperienza di guida che ha sempre caratterizzato i suoi modelli.

Anche se non sono ancora emerse informazioni dettagliate sul progetto, il costruttore di Maranello ha già iniziato a testare alcuni prototipi con carrozzeria temporanea, avvistati in diverse sessioni di collaudo su strada. Tuttavia, una novità interessante è arrivata recentemente sotto forma di un video spia, diffuso da Varryx, che mostra un muletto della Ferrari elettrica in azione e, soprattutto, svela un aspetto intrigante. Uno degli aspetti forse più importanti sotto la lente di ingrandimento del pubblico: il suono artificiale che Ferrari sta sviluppando per il modello.

Questo pubblicato non è il primo accenno al “sound speciale” che Ferrari ha menzionato in passato. Già lo scorso anno, Vigna aveva rivelato che l’auto avrebbe avuto una firma sonora unica, progettata per replicare il suono emozionante di un motore endotermico, una caratteristica che è diventata il marchio di fabbrica delle sue sportive.

Il video spia, sebbene non riveli il suono finale, offre uno spunto interessante su come Ferrari intenda affrontare questo aspetto, cercando di mantenere intatta la sensazione di potenza e performance che i suoi modelli sono noti per offrire. Una delle domande che sorge spontanea riguarda la disponibilità di questa funzionalità è se sarà un optional o una caratteristica di serie. Solo il debutto ufficiale della vettura chiarirà questi dubbi.

Non solo il sound, ma anche lo sviluppo del design della Ferrari elettrica continua senza sosta. Le ultime immagini mostrano prototipi con carrozzeria provvisoria, derivata dalla Maserati Levante. Sembra che le forme finali potrebbero non discostarsi troppo da quelle della Levante, ma è importante ricordare che Ferrari ha adottato una strategia simile anche durante le prime fasi di test per la Purosangue. Tra le novità emerse dalle foto, si notano i fari, che sembrano rivelare un piccolo cambiamento rispetto ai modelli precedenti. In ogni caso, la Ferrari elettrica è un progetto che promette di rivoluzionare il concetto di auto sportiva a zero emissioni.