Ferrari elettrica darà le stesse emozioni delle altre rosse, parola di John Elkann

Il 2025 sarà un anno importante per la Ferrari. Infatti entro la fine del prossimo anno è previsto il debutto della prima Ferrari elettrica che nei mesi scorsi ha fatto parlare a lungo di se grazie ad alcune foto spia del prototipo camuffato che sono trapelate sul web. Una data ufficiale per il debutto non c’è ancora ma sia il CEO Benedetto Vigna che il presidente della Ferrari, John Elkann hanno confermato che il debutto di questa auto avverrà entro la fine del prossimo anno.

John Elkann è sicuro: “La prima Ferrari elettrica darà le stesse emozioni delle altre supercar del cavallino rampante”

A proposito della prima Ferrari elettrica, nelle scorse ore il presidente della casa automobilistica del cavallino rampante John Elkann è tornato a parlare di questo atteso modello ribadendo ancora una volta che non deluderà le attese e che non avrà nulla da invidiare alle altre super car prodotte dall’azienda di Maranello.

John Elkann ha dichiarato: “La prima Ferrari elettrica rappresenta un nuovo e affascinante capitolo nella nostra lunga storia, che si va ad aggiungere alla continua evoluzione e produzione dei modelli a combustione interna e ibridi. Ogni singolo modello sarà progettato per offrire le straordinarie emozioni di guida che sono da sempre una caratteristica distintiva e unica di Ferrari.”

Ovviamente cresce sempre di più la curiosità di sapere come sarà la prima Ferrari elettrica che secondo alcuni potrebbe assumere le sembianze di un SUV in stile Ferrari Purosangue ma dalle dimensioni più compatte. Al momento però il cavallino rampante mantiene il massimo riserbo e dunque non si possono escludere sorprese.