Ferrari elettrica: linee aerodinamiche e dettagli unici per la prima EV del cavallino

Sono passati circa due mesi dall’ultima volta che abbiamo visto il primo veicolo completamente elettrico di produzione della Ferrari. Nel frattempo, il mondo del rendering ha continuato a esplorare e a svelare, attraverso illustrazioni digitali, alcuni dei dettagli visivi di questo modello, creando rappresentazioni sempre più affascinanti, come quella che abbiamo appena scoperto. Il talentuoso designer Kelsonik ha infatti realizzato questi render che raffigura la prima Ferrari elettrica al 100 per cento, ispirandosi a un prototipo di cui vi avevamo mostrato le immagini all’inizio di settembre 2024. Invece dei tradizionali adesivi vinilici psichedelici usati nei test drive, il veicolo ora appare con il suo aspetto definitivo, grazie a un accurato lavoro di fotoritocco.

Ferrari elettrica: un nuovo render sul web ipotizza il suo design basandosi su recenti foto spia

Nonostante la macchina non abbia ancora un nome ufficiale, il design richiama fortemente quello della Ferrari Purosangue, pur con alcune differenze evidenti. Seppur mantenendo linee che ricordano un SUV, il modello sembra trasmettere anche l’idea di un mega hatchback, con un accento su dettagli come il rivestimento nero attorno ai passaruota, sulle minigonne laterali e altri elementi che ne esaltano il carattere sportivo e utilitaristico. In sostanza, si tratta di un crossover a zero emissioni che segnerà l’ingresso di Ferrari nell’era della mobilità elettrica, senza però compromettere il suo tradizionale stile e la sua esclusività.

Alcuni degli elementi di design più distintivi della ipotetica prima Ferrari elettrica includono i pannelli laterali muscolosi, le ampie minigonne che conferiscono un look sportivo, le maniglie delle portiere montate a filo e i fanali posteriori sottili, che aggiungono un tocco di eleganza. La vettura è anche dotata di uno spoiler sportivo sopra il lunotto posteriore e di un grande diffusore che enfatizza la sua aerodinamicità. L’auto sfoggia luci anteriori sottili e raffinate integrate nel paraurti, accanto a imponenti prese d’aria laterali che suggeriscono un’anima performante.

Il logo del Cavallino Rampante è ben visibile su diversi punti, tra cui il muso, la griglia, le portiere anteriori, il portellone posteriore e i cerchi in lega bicolore a cinque razze, che ruotano sopra pinze freno gialle. La carrozzeria presenta un rivestimento argentato e numerosi dettagli neri, incluso il tetto, conferendo all’auto un aspetto elegante e aggressivo, pronto per essere esposto negli showroom di tutto il mondo.

Sebbene non siano ancora stati rivelati i dettagli sul motore che alimenta questo modello, sappiamo che si tratterà di un’auto elettrica, alimentata da batterie. I terminali di scarico visibili sul prototipo della prima Ferrari elettrica erano solo decorativi, mentre altri segni distintivi, come le decalcomanie gialle con fulmini e la griglia chiusa, confermano che si tratta di un veicolo a zero emissioni. Ci auguriamo che, nonostante la mancanza di un motore a combustione interna, il modello compensi con prestazioni straordinarie, e in un mondo ideale, potrebbe essere lanciato con una potenza che supera i 1.000 cavalli. Tuttavia, questa è solo una speculazione e non possiamo considerarla come una previsione ufficiale.

Va sottolineato che, pur richiamando vagamente il design della Purosangue, questa prima Ferrari Elettrica offrirà sensazioni di guida molto diverse. Essendo un veicolo esotico, ci aspettiamo che sia straordinariamente veloce sia su rettilineo che su strade tortuose, e non vediamo l’ora di scoprire se riuscirà a mantenere le alte aspettative legate al marchio Ferrari. Si vocifera che l’auto potrebbe arrivare nel 2025, forse destinata al mercato nordamericano con l’anno modello 2026, con un prezzo di partenza superiore ai 500.000 dollari.

Se queste voci dovessero essere confermate, il prezzo sarebbe circa 100.000 dollari in più rispetto alla Purosangue, posizionando questo modello come una proposta esclusiva per una clientela che cerca qualcosa di ancora più prestante e sofisticato rispetto alla Tesla Model X Plaid, che potrebbe risultare troppo “comune” e accessibile per chi è alla ricerca di un’esperienza di guida veramente unica.