Nuova Lancia Ypsilon: in un video suggestivo dietro le quinte del nuovo spot girato a Cinecittà

La realizzazione di uno spot pubblicitario va oltre la semplice creazione di immagini; è un processo che fonde idee, emozioni e dettagli per dar vita a una narrazione capace di affascinare. È così che nasce il video dedicato alla Nuova Lancia Ypsilon, che sarà trasmesso la prossima settimana come parte di una campagna multicanale che include TV, stampa, affissioni e social media. Per svelare il processo creativo dietro le quinte, Lancia ha prodotto un emozionante video del backstage, offrendo uno sguardo esclusivo su come un concetto visionario possa diventare una realtà straordinaria.

Il dietro le quinte del nuovo spot della nuova Lancia Ypsilon

Tutte le riprese dello spot sono state realizzate presso Cinecittà World, il primo parco tematico in Italia interamente dedicato al mondo del cinema, fondato dal celebre scenografo e costumista Dante Ferretti. All’interno di questo parco, è stata ricreata un’ambientazione urbana che cattura perfettamente l’atmosfera sofisticata e glamour di una città della moda. I viali eleganti, le vetrine scintillanti e i raffinati dettagli scenografici sono stati pensati per esaltare al meglio la bellezza della Nuova Ypsilon.

Ogni elemento in scena è strettamente legato all’identità di Lancia, esprimendo i valori fondamentali del marchio, come eleganza, innovazione e attenzione al design, rendendo ogni singolo dettaglio un prezioso strumento narrativo. Inoltre, è stata prestata particolare cura anche alla scelta dei costumi e degli arredi di scena, che fondono sapientemente elementi classici con tocchi moderni, creando un ambiente visivo perfetto per trasmettere la filosofia e l’essenza del brand.

Lo spot TV si fonda su un concetto centrale: l’attrazione. Questo tema si concretizza nel magnetismo che la Nuova Lancia Ypsilon riesce a trasmettere grazie al suo design elegante, agli interni sofisticati e alla tecnologia avanzata che caratterizzano il veicolo. Il “making of” dello spot offre uno spaccato dietro le quinte, mostrando la giornata sul set, alternando le voci in diretta con le immagini che raccontano la preparazione e la realizzazione dello spot, la cura dei costumi e la presenza della Ypsilon.

Un’attenzione particolare è stata dedicata alla protagonista femminile dello spot, il cui stile semplice ma raffinato riflette perfettamente l’identità del marchio Lancia. Tra i dettagli più significativi, spicca l’abito in velluto blu disegnato da Ginevra Zanivan, che è stato anche presentato al Concorso Arts & Elegance di Chantilly 2024, dove Lancia Pu+Ra HPE ha vinto il premio Best of Show. Inoltre, la collaborazione con Cassina per gli arredi di scena ha ulteriormente rafforzato il messaggio di eccellenza del design italiano, che rappresenta al meglio entrambi i marchi.

Tra un’intervista e l’altra, il set si anima di energia creativa: tecnici, stylist, operatori e attori si muovono con precisione e impegno, creando un’atmosfera di intensa concentrazione. La vera protagonista di questo dietro le quinte è la Nuova Lancia Ypsilon, un’auto che, grazie al suo sterzo altamente preciso e alle sospensioni perfettamente ottimizzate, garantisce una guida senza pari, fluida e reattiva. All’interno, l’attenzione ai dettagli è evidente, con finiture eleganti e materiali di alta qualità che creano un ambiente confortevole, silenzioso e accogliente. Il tutto è impreziosito dal sistema di infotainment avanzato, dotato di un doppio display che rappresenta il cuore della tecnologia innovativa che caratterizza questa nuova generazione di Ypsilon, un simbolo del continuo progresso e della ricerca di perfezione che definisce il marchio.

Lancia

Charles Fuster, Head of Marketing and Communication di Lancia, afferma: “Il ‘making of’ del nostro nuovo spot offre uno sguardo privilegiato su un universo di creatività, passione e cura per i dettagli, da cui è nata una campagna coinvolgente che racconta ben più di un semplice prodotto. La Nuova Lancia Ypsilon non è solo un simbolo di eleganza italiana, capace di catturare l’attenzione e conquistare chiunque la veda, ma rappresenta anche l’ultima creazione di un marchio leggendario che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’automobilismo. Dopo aver lanciato nel 2024 la Nuova Ypsilon e rinnovato 160 showroom in Italia, affrontiamo il nuovo anno con entusiasmo e determinazione, portando avanti progetti che celebrano la bellezza e la performance, tra cui il debutto della Ypsilon HF da 280 CV e il nostro ritorno nel mondo del rally”.