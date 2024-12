Il marchio Chrysler unisce le forze con Elf on the Shelf per creare e diffondere la magia delle feste in questa stagione. Dopo la campagna di successo Halloween Trunk or Treat, Chrysler Pacifica è ora pronta ad aiutare i genitori che non hanno una slitta nel loro garage, diventando il “minivan ufficiale delle feste”.

Come minivan ufficiale delle festività natalizie, Chrysler Pacifica e Elf on the Shelf si uniscono per diffondere la magia del Natale

Dopo la “Elf Return Week”, i canali social media del marchio Chrysler, tra cui Instagram, Facebook e TikTok, inviteranno gli spettatori ad aiutare a individuare The Elf on the Shelf, Scout Elf, nella Chrysler Pacifica e nella Chrysler Pacifica Hybrid. I canali social media del marchio Chrysler avranno contenuti ispirati a The Elf on the Shelf, tra cui storie settimanali su Instagram e contenuti su TikTok e Facebook, come “Aiutaci a trovare The Elf on the Shelf” e sondaggi che chiedono ai fan “dove dovrebbe andare Scout Elf?”, per tutto il mese di dicembre fino alla vigilia di Natale.

“La Chrysler Pacifica è un veicolo per famiglie e le feste sono uno dei momenti migliori per riunire tutti”, ha affermato Raj Register, Chief Marketing Officer, Stellantis North America. “La nostra campagna social ‘The Elf on the Shelf’ è un altro modo divertente e coinvolgente per unire le nostre famiglie Pacifica, pensato per strappare loro un sorriso”. “

La Chrysler Pacifica offre il sedile caldo perfetto e il tetto panoramico in vetro per scrutare il cielo alla ricerca della slitta di Babbo Natale, mentre si segue il radar per il suo arrivo”, ha affermato Chris Feuell, CEO di Chrysler. “E i genitori sanno anche che il sistema di stoccaggio e seduta Stow n’ Go della Chrysler Pacifica è un ottimo posto per nascondere i regali ai bambini. Ma come sa The Elf on the Shelf, è anche un ottimo posto per una partita a nascondino!”

La campagna Elf on the Shelf sfrutta le numerose caratteristiche uniche della Chrysler Pacifica per offrire a Scout Elf nuove opzioni per divertirsi in questo periodo di feste. La campagna è stata creata dal marchio Chrysler in collaborazione con Razorfish.