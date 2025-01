DS Automobiles ha aumentato significativamente le vendite in Germania nel 2024

Lo scorso anno DS Automobiles ha aumentato significativamente le vendite in Germania. Secondo le statistiche dell’Autorità federale dei trasporti automobilistici (KBA), sono stati immatricolati il ​​50,1% in più di veicoli del marchio premium parigino rispetto al 2023. A dicembre le cifre di immatricolazione sono quasi raddoppiate (più 99,6%). DS Automobiles ha posto le basi per continuare questa tendenza nei prossimi mesi: con il debutto della DS N°8 100% elettrica, il marchio di Stellantis rafforza la sua posizione nella classe di lusso e sottolinea la sua attenzione alla mobilità sostenibile. La DS 4 completamente elettrica seguirà a metà anno.

50,1% di immatricolazioni in più nel 2024: DS Automobiles cresce significativamente in Germania

DS Automobiles è stata uno dei chiari vincitori sul mercato automobilistico tedesco nel 2024. Contrariamente allo sviluppo generale, che l’Autorità federale dei trasporti automobilistici (KBA) stima con un meno dell’1,0% rispetto al 2023, DS Automobiles ha aumentato le immatricolazioni del 50,1%.

Il marchio premium parigino ha venduto nella Repubblica Federale 3.587 veicoli a clienti parigini entusiasti dell’individualità. Con questo risultato, DS Automobiles sale dal dodicesimo al decimo posto tra i marchi premium più apprezzati in Germania. La quota maggiore del mix di modelli è stata registrata dal crossover DS 7 dal carattere forte, che rappresenta oltre il 70% delle immatricolazioni. I modelli dallo stile parigino sono stati particolarmente apprezzati dai clienti commerciali: circa il 70% delle immatricolazioni nel 2024 riguardava liberi professionisti, aziende e gestori di flotte.

“Il nostro successo dimostra che DS Automobiles è sempre più percepito come un marchio premium attraente e unico in Germania. Con il nostro mix di modelli soddisfiamo le esigenze dei clienti moderni, dagli individualisti ai clienti commerciali. Non ci sorprende che la comoda DS 7 soddisfi idealmente questi requisiti e sia stata ancora una volta il modello DS più popolare. La nuova DS N°8 è una chiara dichiarazione della nostra strategia: innovativa, lussuosa e sostenibile allo stesso tempo. Siamo convinti che aumenterà ulteriormente la notorietà del marchio nel 2025”, ha dichiarato Niccolò Biagioli, Amministratore Delegato Premium Brands Stellantis Germania.