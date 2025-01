Nuova Lancia Roadster: in un video come sarebbe su base BMW Z4

Nuova Lancia Roadster è una delle ultime creazioni del noto designer automobilistico Ascariss Design che ha immaginato come sarebbe una futura erede di Lancia Fulvia. Presentata al Salone di Ginevra nel 2011, Lancia Flavia, basata sulla Chrysler 200, ha avuto vita breve, con la produzione interrotta nel 2014 a causa di vendite deludenti. Il modello non è riuscito a eguagliare l’eredità dei suoi predecessori e, inoltre, FCA non ha mai realizzato una versione con guida a destra, escludendo così mercati importanti come il Regno Unito. Un’interpretazione completamente nuova e più accattivante della Flavia è stata immaginata dall’artista digitale Ascariss Design, che ha presentato un concept di una nuova Lancia roadster che supera di gran lunga le aspettative.

In un video ipotizzato l’aspetto di una nuova Lancia Roadster

Questo studio di design combina elementi della BMW Z4 e della nuova Lancia Ypsilon, reinterpretata sotto il marchio Stellantis. Tuttavia, considerando le attuali sfide di Lancia per restare competitiva, è improbabile che il marchio ottenga l’autorizzazione per sviluppare un’auto decappottabile in tempi brevi.

Il rendering di questa nuova Lancia Roadster presenta uno stile ispirato alla nuova Lancia Ypsilon, specialmente nel frontale, dove spiccano griglie superiori e inferiori. Interessante è la scelta di dettagli derivati dalla versione ibrida della Ypsilon, anziché dalla BEV o dalla HF solo elettrica, quest’ultima dotata di 240 cavalli a trazione completamente elettrica. Questo concept si propone come un esercizio stilistico intrigante, anche se lontano dalla realtà produttiva attuale di Lancia.

Infatti una nuova Lancia Roadster non è attualmente nei piani della casa automobilistica piemontese che dopo il lancio della nuova Lancia Ypsilon si prepara adesso al debutto della futura ammiraglia nuova Lancia Gamma che sarà presentata il prossimo anno e prodotta in Italia a Melfi su piattaforma STLA Medium. Poi tra la fine del 2028 e gli inizi del 2029 sarà la volta di una nuova Lancia Delta, forse l’auto più attese tra quelle che Lancia porterà sul mercato nei prossimi anni. Una nuova Roadster difficilmente la vedremo dato che si tratta di un segmento di mercato sempre più di nicchia con vendite che non giustificherebbero il suo lancio.