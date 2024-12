Nuova Lancia Ypsilon gli Experience Days si avviano al termine sbarcando al cinema

Nel periodo più magico e suggestivo dell’anno, continuano le celebrazioni per la Nuova Lancia Ypsilon, l’ultima creazione del Centro Stile Lancia, rinomato atelier di design automobilistico che rappresenta l’eleganza e l’eccellenza del Made in Italy a livello globale. Questa prima vettura della nuova era di Lancia è al centro dei “Nuova Ypsilon Experience Days,” un’iniziativa di grande successo, prossima alla conclusione, che ha attraversato l’Italia, toccando luoghi iconici e rappresentativi del territorio.

Gli “Experience Days” dedicati alla Nuova Lancia Ypsilon si avviano verso la conclusione

Per tre settimane, piazze storiche, location artistiche, teatri, musei, borghi pittoreschi e locali di tendenza sono stati il fulcro delle presentazioni e delle prove del nuovo modello. Un’auto che combina tradizione e innovazione, design elegante e tecnologia avanzata, offrendo un’esperienza unica. Oltre 80 eventi sono stati organizzati fino ad oggi, coinvolgendo migliaia di partecipanti che hanno potuto ammirare la Nuova Lancia Ypsilon, esposta in spazi brandizzati Lancia, arricchiti da performance artistiche e musicali. Inoltre, gli ospiti hanno avuto l’opportunità di effettuare test-drive delle versioni ibride ed elettriche, immergendosi in un’atmosfera natalizia illuminata da scintillanti luci festive, rendendo ogni momento ancora più speciale.

Il Natale è sinonimo di affetti, calore e tradizioni che scaldano il cuore. Tra queste, una delle più amate è senza dubbio il cinema, luogo di incontro e di magia per milioni di famiglie durante le vacanze natalizie. Nel buio delle sale cinematografiche si accendono le luci dei sogni, dando vita a storie che trasformano i desideri in realtà. Per rendere questa esperienza ancora più speciale, Lancia ha deciso di arricchire l’ultima settimana dei “Experience Days” con tre esposizioni esclusive presso altrettanti multisala UCI Cinema. Dal 20 al 31 dicembre, la Nuova Ypsilon accoglierà grandi e piccini all’ingresso, regalando un tocco di eleganza e fascino prima di immergersi in mondi straordinari sul grande schermo.

I cinema coinvolti sono il multisala UCI Cinema di Pioltello Limito (Milano) in Viale San Francesco 33, quello di Casalecchio di Reno (Bologna) in Via Aldo Moro, e quello di Campi Bisenzio (Firenze) in Via Fratelli Cervi 9. Ma le sorprese non finiscono qui: la rassegna dei “Experience Days” proseguirà anche durante questo weekend, con altri eventi imperdibili che promettono di emozionare e coinvolgere tutti gli appassionati.

Parallelamente ai “Nuova Ypsilon Experience Days”, continua l’eccezionale opportunità finanziaria dedicata al nuovo modello, valida fino al 31 dicembre. Grazie a questa offerta, è possibile guidare subito la Nuova Lancia Ypsilon Ibrida con un piano rateale di 200€ al mese per 48 mesi. In alternativa, la Nuova Ypsilon Elettrica è disponibile con una rata mensile di 200€ per 36 mesi.

Un ulteriore vantaggio da non sottovalutare è che in entrambe le opzioni il primo pagamento sarà posticipato di 90 giorni. Al termine del periodo di finanziamento, il cliente avrà la libertà di scegliere tra tre opzioni: sostituire la vettura con un nuovo modello, mantenerla diventandone il proprietario definitivo, oppure restituirla senza ulteriori obblighi. Una soluzione pensata per offrire la massima flessibilità e adattarsi alle diverse esigenze.