Nuova Lancia Gamma: ecco tutto quello che sappiamo sulla futura ammiraglia a poche ore dal 2025

Nuova Lancia Gamma è il nome scelto per la futura ammiraglia di Lancia che ha iniziato un nuovo corso sotto Stellantis nel 2024 con il lancio della nuova Lancia Ypsilon avvenuto ufficialmente lo scorso 14 febbraio a Milano. Il 2025 sarà un anno di attesa in vista della presentazione della vettura che come sappiamo avverrà nel 2026. Non possiamo però escludere che le prime immagini ufficiali del modello possano trapelare già entro fine anno considerato che il debutto ufficiale dovrebbe avvenire nel corso del primo trimestre del 2026.

Ecco cosa sappiamo e come sarà la nuova Lancia Gamma che debutterà agli inizi del 2026

Al momento della nuova Lancia Gamma sappiamo che sarà prodotta in Italia presso lo stabilimento Stellantis di Melfi essendo una delle 5 auto scelte per il rilancio dell’importante polo produttivo. Dunque si tratterà di una delle vetture made in Italy con cui Stellantis intende rilanciare la produzione nel nostro paese che come detto ieri dal Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso dovrebbe iniziare la sua riscossa proprio a partire dal 2026 con un aumento di oltre il 50% della produzione.

La nuova Lancia Gamma avrà un design insolito. Non si tratterà insomma di una classica ammiraglia ma di un modello difficilmente inquadrabile nelle attuali categorie in cui è diviso il mercato auto. Infatti avrà alcune caratteristiche di una berlina e altre di un SUV. Non a caso il numero uno di Lancia l’amministratore delegato Luca Napolitano ha parlato di una fastback per definire questa auto che qui vi mostriamo in due recenti render che hanno ipotizzato in questa maniera il suo stile. Appare evidente che l’auto presenterà molti elementi di design in comune non solo con la recente Lancia Ypsilon ma anche con la concept Lancia Pu+Ra HPE che quando fu lanciata infatti fu definita una sorta di manifesto di quello che sarebbe stato il design delle future auto della casa automobilistica piemontese.

La nuova Lancia Gamma avrà misure importanti. La sua lunghezza dovrebbe aggirarsi intorno ai 4,7 metri. si tratterà dell’auto più lussuosa tra quelle che Lancia porterà sul mercato nei prossimi anni. Contrariamente a quanto era stato detto negli scorsi anni, questa auto arriverà sul mercato non solo in versione elettrica al 100 per cento ma anche ibrida. Anche per questo modello come per la nuova Lancia Ypsilon ci sarà una versione HF che sarà la top di gamma e che potrebbe avere un prezzo di partenza superiore ai 60 mila euro.

Secondo Lancia questa vettura potrebbe avere le carte in regola per fare molto bene in Europa permettendo al brand premium di Stellantis di conquistare preziose quote di mercato in paesi fondamentali come Francia, Germania e Spagna. La nuova Lancia Gamma dunque sarà un veicolo che stupirà molto per le sue caratteristiche di design e anche per tutta una serie di sorprese che regalerà ai clienti di Lancia rappresentando il non plus ultra della rinnovata gamma del marchio che poi tra la fine del 2028 e gli inizi del 2029 accoglierà un altro modello particolarmente atteso e cioè la nuova Lancia Delta.