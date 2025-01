Opel: grazie al nuovo codice della strada cresce l’offerta per i neopatentati

Il nuovo Codice della Strada, recentemente entrato in vigore, introduce una modifica significativa riguardo ai limiti di potenza per i neopatentati e le famiglie che li supportano. In passato, il limite ridotto di potenza dei veicoli aveva ristretto notevolmente la scelta di modelli e motorizzazioni disponibili per i neopatentati, creando difficoltà soprattutto per quelle famiglie con una sola automobile, dove il giovane guidatore appena abilitato non poteva sempre contare su un’auto adeguata alle esigenze quotidiane. Con le recenti modifiche, i limiti sono stati elevati, offrendo così maggiore libertà nella scelta di vetture. Opel, in risposta a questi cambiamenti, propone una vasta offerta che copre tutte le esigenze e preferenze, con modelli di ogni tipo: dalla compatta Corsa e l’affidabile Astra, ai veicoli multispazio come Combo e Zafira, fino ai versatili SUV Mokka, Frontera e Grandland.

Opel offre una vasta gamma di soluzioni adatta ai giovani neopatentati

Opel Corsa, che ha ottenuto un notevole successo di vendite fin dal 1982, propone una varietà di motorizzazioni per soddisfare diverse esigenze. Tra le opzioni disponibili ci sono il motore benzina con cambio manuale o automatico a 8 marce, insieme alla versione ibrida dotata di cambio doppia frizione a 6 marce. Inoltre, i neopatentati possono guidare anche la versione elettrica della Opel Corsa, che si aggiunge alla sua offerta già diversificata.

Opel Astra si distingue per la sua disponibilità in vari motori, inclusi quelli benzina (con cambio manuale e automatico a 8 marce), ibridi ed elettrici, tutti perfetti anche per i neopatentati. I modelli Opel Combo e Opel Zafira, nelle loro versioni completamente elettriche a zero emissioni, sono idonei per i neopatentati, consentendo loro di accedere alla mobilità ecologica e silenziosa.

Anche Opel Mokka offre diverse motorizzazioni, tra cui benzina con cambio automatico, versioni ibride e quelle completamente elettriche. Opel Frontera e Opel Grandland si arricchiscono con opzioni ibride e elettriche, che sono accessibili anche ai neopatentati, permettendo loro di scegliere veicoli ad alte prestazioni e a basse emissioni.

Opel Corsa rappresenta da sempre l’impegno del marchio Opel nel rendere la mobilità e le soluzioni tecnologiche avanzate accessibili a una vasta gamma di clienti. Con il suo caratteristico frontale Opel Vizor, la Corsa offre un cruscotto digitale estremamente intuitivo, arricchito da numerose tecnologie di sicurezza e comfort. Tra queste spiccano i fari a matrice Intelli-Lux LED Matrix Light, il sistema di assistenza alla frenata di emergenza, l’assistente intelligente alla velocità, il rilevamento della deviazione dalla corsia, l’assistente alla retromarcia e il sistema di monitoraggio della stanchezza. Questi sistemi sono particolarmente utili per la sicurezza, specialmente per i neopatentati.

La Opel Corsa è disponibile con motorizzazioni benzina da 100 CV, sia con cambio manuale a 6 marce che con cambio automatico a 8 rapporti, e anche in versione ibrida da 100 CV con cambio a doppia frizione a 6 marce. La versione ibrida, con sistema 48 V, non richiede ricarica esterna e si ricarica automaticamente durante le decelerazioni, riducendo così i consumi e le emissioni. Inoltre, il motore elettrico da 28 CV supporta il motore benzina durante le accelerazioni e consente di muoversi in modalità completamente elettrica a basse velocità. Corsa 100 CV è disponibile anche con un piano di finanziamento Scelta Opel Plus, valido fino al 31 gennaio 2025, con un canone mensile di 99 euro per un periodo di 36 mesi.

Il nuovo Opel Frontera è il primo modello a sfoggiare con orgoglio il nuovo emblema Opel Blitz al centro del frontale del caratteristico design Opel Vizor. Questo SUV compatto del marchio tedesco è stato progettato per offrire ampio spazio e comfort, rispondendo alle esigenze degli amanti dell’avventura e delle famiglie che desiderano un’auto spaziosa ma dalle dimensioni contenute, ideale per chi cerca un perfetto equilibrio tra praticità e manovrabilità.

Una delle priorità assolute del nuovo Opel Frontera è la sua capacità di affrontare viaggi lunghi. I sedili anteriori, innovativi e brevettati, sono dotati della tecnologia Intelli-Seats, che include una fessura centrale che allevia la pressione sul coccige, assicurando maggiore comfort durante i viaggi. Il bagagliaio offre una capacità di oltre 450 litri, che può arrivare fino a 1.600 litri con i sedili abbattuti, posizionando il Frontera tra i leader della categoria. Inoltre, chi ama la vita all’aria aperta può equipaggiare il SUV con barre sul tetto opzionali e una tenda da tetto con scaletta, ideata appositamente per il modello, che consente di passare la notte comodamente. Una volta giunti a destinazione, il Frontera è in grado di trasportare fino a 240 chilogrammi sul tetto.

La versione ibrida del Frontera, con motore da 100 CV, è anche adatta per i neopatentati, grazie al sistema ibrido 48 V che non necessita di ricarica esterna, poiché si ricarica automaticamente durante le decelerazioni, contribuendo a ridurre i consumi e le emissioni. Il motore elettrico da 28 CV supporta il motore benzina nelle accelerazioni e consente di percorrere brevi tratti in modalità completamente elettrica a basse velocità. Il nuovo Opel Frontera Hybrid 100 CV è disponibile anche con il piano di finanziamento Scelta Opel Plus, valido fino al 31 gennaio 2025, con un canone mensile di 139 euro per 36 mesi.