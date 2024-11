Corsa incoronata ‘Used Small Car of The Year’ ai  Car Dealer Used Car Awards 2024

La Vauxhall Corsa, versione inglese della vettura di Opel, è stata incoronata “Auto usata di piccole dimensioni dell’anno” ai Car Dealer Used Car Awards 2024, tenutisi ieri sera al The Brewery di Londra, durante una scintillante cerimonia alla quale hanno partecipato centinaia di persone.

Vauxhall Corsa è stata la supermini più venduta nel Regno Unito nel 2023

I Car Dealer Used Car Awards, tenuti da Car Dealer Magazine, celebrano l’eccellenza nel settore delle auto usate del Regno Unito, riconoscendo i risultati eccezionali di concessionari, produttori e aziende associate. Giudicati da esperti del settore, tra cui il presentatore degli Used Car Awards Mike Brewer, i premi hanno messo in luce i migliori concessionari e produttori dal 2012. Quest’anno sono stati assegnati più di 30 premi, con Corsa in cima alla categoria “Auto usate di piccole dimensioni”.

Questa vittoria di premio evidenzia l’attrattiva a lungo termine della Corsa, che si è costantemente distinta nel competitivo segmento delle piccole auto. Un punto fermo del mercato delle auto usate del Regno Unito, la Vauxhall Corsa offre agli acquirenti un’ampia gamma di opzioni, dai modelli a benzina efficienti alla Corsa Electric completamente elettrica. Le sue dimensioni compatte, i bassi costi di gestione e l’affidabilità impressionante la rendono la scelta migliore per i conducenti che cercano un equilibrio tra valore e prestazioni. Con la sua reputazione di lunga data come una delle supermini più vendute in Gran Bretagna, la Corsa continua a soddisfare le esigenze in continua evoluzione degli acquirenti di auto usate in tutto il paese.

James Baggott, caporedattore di Car Dealer, ha affermato: “La Corsa è una vera tuttofare: è piacevole da guidare, ha un bell’aspetto, è dotata di tanta tecnologia ed è economica da gestire. È una vincitrice ampiamente meritata della categoria Used Small Car ai Car Dealer Used Car Awards di quest’anno”.

Mike Brewer, conduttore dei premi, Car Dealer Used Car Awards, ha commentato: “La Vauxhall Corsa è un’auto che tutti hanno guidato in una fase o nell’altra, che si tratti dell’auto con cui hanno imparato a guidare, della loro prima auto o dell’auto di un amico. Questo la rende il sogno di un concessionario, perché c’è sempre un cliente per essa”.

James Taylor, amministratore delegato di Vauxhall, ha affermato: “Siamo incredibilmente orgogliosi che la Vauxhall Corsa sia stata nominata “Auto usata piccola dell’anno” ai Car Dealer Used Car Awards. Questo riconoscimento sottolinea la popolarità duratura della Corsa e la sua capacità di adattarsi alle esigenze in continua evoluzione degli automobilisti. Con una scelta di motori a benzina ed elettrici, la Corsa offre qualcosa per tutti nel mercato odierno. Siamo grati ai giudici del Car Dealer per questo riconoscimento”.

Questo premio segue la solida performance di Vauxhall agli Auto Express Used Car Awards del 2025, vincendo cinque premi, tra cui “Overall Car of the Year” per la Corsa Electric. Inoltre, la Corsa ha avuto successo ai Carbuyer Best Used Car Awards, vincendo sia la categoria Best Used Small Car per la Corsa che Best Used Small Electric Car per la Corsa Electric, dimostrando ulteriormente l’impegno del marchio nel fornire valore e qualità eccezionali ai conducenti.

La vettura è stata la supermini più venduta nel Regno Unito per il terzo anno consecutivo nel 2023, mentre la Corsa Electric è stata la supermini elettrica più venduta nel Regno Unito e ancora una volta guida le classifiche di vendita nel 2024 fino ad oggi. Il successo di questa auto e di Mokka Electric posiziona Vauxhall come marchio leader per le vendite elettriche nel segmento B combinato. Con una versione completamente elettrica di ogni modello, Vauxhall sta guidando la carica verso una mobilità elettrica accessibile.