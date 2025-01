Opel continua a crescere nel mercato tedesco nel 2024

Opel ha ottenuto ottimi risultati in Germania lo scorso anno in un contesto economico difficile: secondo i dati interni preliminari, sono state immatricolate quasi 175.000 auto e veicoli commerciali leggeri del produttore di Rüsselsheim, con un aumento del 6,4 per cento rispetto all’anno precedente. La quota di mercato è salita al 5,6 per cento (2023: 5,3 per cento).

I furgoni Opel hanno rappresentato un elemento chiave per la crescita della casa automobilistica. Con più di 26.000 unità vendute dei modelli Combo, Vivaro e Movano, il risultato dell’anno precedente è stato superato con un incremento significativo del 40 per cento. La quota di mercato di Opel nel segmento dei veicoli commerciali leggeri ha registrato una crescita rilevante, con un aumento di oltre due punti percentuali, raggiungendo così un valore complessivo del 9,1 per cento.

Parallelamente, Opel ha ottenuto un notevole incremento anche nelle vendite di automobili nell’ultimo anno. Secondo i dati forniti dall’Autorità Federale dei Trasporti Automobilistici (KBA), sono state registrate 147.833 nuove immatricolazioni, che hanno consentito a Opel di conquistare una quota di mercato delle autovetture pari al 5,2 per cento, in crescita rispetto al 5,1 per cento dell’anno precedente (2023).

“Abbiamo ottenuto ottimi risultati nel nostro importante mercato interno tedesco nel 2024. Ciò è dovuto principalmente al nostro interessante portafoglio di veicoli commerciali leggeri e al nostro bestseller Astra. “Questo ci conferma sulla nostra rotta e ci dà ulteriore vantaggio per un inizio fiducioso del nuovo anno – con il Mokka, ancora una volta raffinato, la nuova Frontera, particolarmente adatta alle famiglie e il Grandland, il nostro nuovo SUV top di gamma”, afferma Patrick Dinger, capo del marchio Opel Germania.