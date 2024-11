Nuova Opel Grandland: Jaime Monge nuovo ambasciatore

Eleganza, linee pulite, attenzione ai dettagli… sono concetti che definiscono sia la Nuova Opel Grandland che l’opera del pittore madrileno Jaime Monge, una delle figure più promettenti dell’arte contemporanea spagnola che diventa il miglior ambasciatore di questo SUV innovativo, sostenibile e rivoluzionario.

Il nuovo ambasciatore della nuova Opel Grandland, Jaime Monge è una delle figure di maggior proiezione della pittura spagnola

Nato a Madrid 34 anni fa, Jaime Monge ha nella sua formazione di architetto le basi del suo inconfondibile stile pittorico, che unisce la precisione e le linee raffinate dell’architettura a uno spirito libero e creativo. Con uno stile minimalista dall’alto potere simbolico, che ricorda grandi maestri come Juan Genovés, Monge cattura nelle sue opere emozioni, ricordi ed esperienze che si cristallizzano in paesaggi e sagome di piccoli personaggi, che giocano, si relazionano, creano storie e lasciano spazio a l’interpretazione di ogni spettatore. Sono dipinti espressivi, con vita e un’aria giocosa.

Dopo la sua prima mostra personale alla Galleria Whitelab di Madrid nel giugno 2022, Jaime Monge ha esposto la sua arte in importanti eventi come le fiere d’arte contemporanea Estampa e la Madrid Art Week, nella capitale della Spagna, la Tokyo Art Fair, la FIABCN di Barcellona o al Red Dot di Miami, oltre ad esporre alla Galleria Azur di Berlino. Il suo lavoro è presente sia in collezioni internazionali che in collezioni private come quella dell’attrice Eva Longoria, del comico britannico James Corden o degli atleti spagnoli Rafa Nadal, Rudy Fernández, Dani Carvajal, Mikel Arteta o Jorge Martín. Un suo dipinto è stato recentemente messo all’asta a Londra per 40.000 euro.

Alla ricerca di un veicolo che offra sicurezza, spazio e status, Jaime Monge è il miglior ambasciatore della Nuova Opel Grandland, un SUV che si distingue nella sua categoria per il suo design elegante e minimalista, con linee chiare e ben definite che creano un stile unico e inconfondibile. Fiore all’occhiello della “Greenovation” del marchio tedesco, si impegna per la sostenibilità con una gamma completamente elettrificata.