Nuova Alfa Romeo Brera: sarà lei la sorpresa del futuro per il Biscione?

Nuova Alfa Romeo Brera è una delle ipotesi attualmente al vaglio per quanto riguarda il futuro della casa automobilistica del Biscione. Al momento le certezze sono la nuova Alfa Romeo Stelvio nel 20256, la nuova Alfa Romeo Giulia nel 2026 e un grande SUV di segmento E nel 2027. Per il resto invece è possibile fare solo ipotesi.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Alfa Romeo Brera che forse sarà erede di Giulietta nella gamma del Biscione

Una delle più accreditate è proprio quella relativa ad una nuova Alfa Romeo Brera, nome non ancora confermato che potrebbe essere una sorta di erede di Alfa Romeo Giulietta nel segmento C del mercato. Si tratterebbe di una berlina fastback lunga poco meno di 4,5 metri dallo stile estremamente sportivo e aerodinamico. Questa auto tra l’altro se si farà potrebbe avere anche più di una versione si parla ad esempio anche della coupè e di una cabrio. Qui vi mostriamo un render di Mirko del Prete che immagina così questo futuro modello del Biscione. Questa potrebbe essere la vettura giusta per affiancare Alfa Romeo Tonale nel segmento C dando ai clienti della casa milanese una valida alternativa.

Se questo modello dovesse entrare in produzione, il suo debutto non sarebbe previsto prima del 2028 e si baserebbe sulla piattaforma STLA Medium. La futura Alfa Romeo Brera sarebbe proposta esclusivamente in versione elettrica, anche se potrebbe essere considerata una variante con range extender capace di offrire un’autonomia superiore ai 1.000 km.Vedremo se realmente ci sarà in futuro la possibilità di poter ammirare nella gamma di Alfa Romeo un modello di questo tipo.