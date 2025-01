Maserati insieme ai partner con MC20 Cielo e il SUV Grecale al CES 2025

Maserati ha annunciato oggi la sua collaborazione con i partner tecnologici e audio del Politecnico di Milano, dell’ANFIA (Associazione Nazionale Industria Automobilistica) e Sonus faber per i SUV MC20 Cielo e Grecale al CES 2025, l’evento tecnologico più importante al mondo, che si terrà dal 7 al 10 gennaio 2025 a Las Vegas, Nevada.

Maserati e i suoi partner presentano l’eccellenza e l’innovazione italiana con MC20 Cielo e il SUV Grecale al CES 2025

La partnership in corso tra Maserati e il Politecnico di Milano, la principale università scientifica e tecnologica italiana, prosegue con la presentazione di un’esclusiva MC20 Cielo, con la guida autonoma dotata di intelligenza artificiale, nell’ambito del progetto Artificial Intelligence Driving Autonomous (AIDA), sviluppato dai ricercatori del Politecnico di Milano.

AIDA è un ambizioso progetto di ricerca guidato dal Politecnico di Milano e dal MOST (Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile), incentrato sulla sperimentazione e la convalida della guida autonoma su strade pubbliche. Il progetto mira a sviluppare una tecnologia affidabile in grado di funzionare in modo sicuro ed efficiente in condizioni reali.

Questa supersportiva unica rappresenta la seconda collaborazione tra Maserati e il Politecnico di Milano. La prima, una MC20 Coupé specializzata con un pilota robot sviluppato dall’università, ha stabilito un record raggiungendo i 285 km/h nella fitta nebbia sulla pista della base aerea di Piacenza-San Damiano in Italia il 7 novembre. Questo traguardo ha segnato la velocità più elevata mai raggiunta da un’auto di produzione guidata dall’intelligenza artificiale senza intervento umano.

Al CES 2025, la MC20 Coupe detentrice del record, sotto la guida del team di corse autonome PoliMOVE (parte della sezione AIDA |Performance), fungerà da Safety Car ufficiale per l’Autonomous Challenge al CES 2025 al Las Vegas Motor Speedway che si svolgerà dalle 14:00 alle 16:00 di giovedì 9 gennaio. Contemporaneamente, il suo successore MC20 Cielo sarà esposto al centro dello stand dell’Italian Trade Agency (ITA), dell’Associazione italiana dell’industria automobilistica (ANFIA) e dell’Associazione italiana dei costruttori di attrezzature da garage (AICA) nel Las Vegas Convention Center (LVCC), West Hall #3874 dedicato alle tecnologie innovative italiane per la mobilità connessa e i veicoli autonomi. Questa esposizione è in collaborazione con il Politecnico di Milano.

Il Politecnico di Milano e Maserati condividono un impegno verso la tecnologia avanzata e l’innovazione, radicato nella comune tradizione italiana. Questa sinergia ha portato alla creazione delle leggendarie MC20 e MC20 Cielo.

Unendosi alle fila degli iconici marchi italiani al CES, il partner audio stimato di Maserati, Sonus faber, insieme a The McIntosh Group e Bose, la nuova società madre di Sonus faber, presenteranno le ultime innovazioni il 7 e l’8 gennaio 2025. Il team di Sonus faber metterà in evidenza nuovi entusiasmanti prodotti, tecnologie ed esperienze sonore immersive presso il suo stand dedicato, situato all’interno e nei pressi della T-Mobile Arena. (Una navetta gratuita sarà disponibile su richiesta per trasportare gli ospiti tra il Las Vegas Convention Center e la T-Mobile Arena).

Sonus faber presenterà due SUV Maserati Grecale di punta, Grecale Trofeo e Grecale Folgore, per una serie di esclusivi test drive dinamici con autista. Questi eventi si svolgeranno nell’area circostante l’Arena e offriranno un’opportunità unica per sperimentare l’eccezionale qualità del suono del sistema audio Sonus faber High Premium presente in entrambi i veicoli.

La Maserati Grecale è dotata di serie del Sonus faber Premium Sound System, che presenta 14 altoparlanti azionati in modo indipendente per una gamma dinamica senza precedenti. Inoltre, l’High Premium Sonus faber Sound System, un upgrade opzionale, vanta 21 altoparlanti azionati in modo indipendente per prestazioni eccezionali, risposta in frequenza fluida e sound staging preciso. Il sistema è stato riconosciuto dal Comitato EISA come The Best In-Car Sound System sia per il 2022 che per il 2023.

Le supersportive MC20 e MC20 Cielo continuano a stupire con la rivoluzionaria tecnologia del motore Nettuno derivata dalla Formula Uno e sorprendenti elementi di design, tra cui le porte a farfalla. La MC20 Cielo è dotata di un innovativo tetto retrattile elettrocromico (vetro intelligente). La Grecale Trofeo, il SUV “Everyday Exceptional” di Maserati, raggiunge il perfetto equilibrio tra sportività ed eleganza, offrendo il miglior spazio interno della categoria e una versione della tecnologia del motore Nettuno presente nella MC20. La Grecale Folgore, il primo SUV completamente elettrico di Maserati, è dotata di tecnologia a 400 volt e una batteria da 105 kWh, che eroga 557 CV e 820 nm di coppia, il tutto progettato e prodotto in Italia.