Peugeot 208 supera Fiat Cronos: è l’auto più venduta nel mercato argentino nel 2024

Peugeot 208 si è affermata come il veicolo più scelto dagli argentini nel 2024 con 29.681 unità immatricolate, che equivalgono a una quota del 7,6% del mercato delle auto e dei veicoli commerciali leggeri, che rappresenta una performance storica per il marchio francese del gruppo Stellantis nel mercato auto dell’Argentina.

Peugeot 208 è stata incoronata leader del mercato argentino con 29.681 unità immatricolate nel 2024

Le eccellenti vendite del modello hanno avuto un impatto diretto sulla produzione presso l’unità di produzione di El Palomar, dove sono state prodotte più di 45 mila unità della B-Hatch e più di 15 mila unità sono state esportate anche in Brasile, il mercato auto principale del Sud America. Questi risultati eccezionali ne fanno il pilastro fondamentale della leadership di Stellantis in Argentina.

Negli ultimi due anni, la Peugeot 208 si è distinta nel mercato brasiliano, mostrando una crescita significativa delle vendite e consolidandosi come uno dei modelli più ambiti del marchio con oltre 17 mila unità vendute nel 2024. L’ultimo aggiornamento del modello ha attirato sia nuovi acquirenti che coloro che cercavano un veicolo compatto ed efficiente. Il suo design moderno, la tecnologia avanzata e l’efficienza nei consumi hanno contribuito alla sua popolarità tra i consumatori.

Oltre alle prestazioni di vendita, il modello di Peugeot è stato premiato con 8 premi dal suo lancio nel 2023 in Brasile. Tra questi ci sono il premio “Auto dell’anno” in diversi premi regionali e il premio “Miglior design”, Insomma sicuramente un anno da ricordare quello vissuto dalla Peugeot 208 in Argentina.