Peugeot 208 ha vinto il Premio UOL Carros nella categoria Compact

Arrivano ottime notizie per Peugeot dal Sud America ed in particolare dal Brasile. Infatti per il secondo anno consecutivo, la Peugeot 208 ha conquistato il Premio UOL Carros nella categoria Compact, un riconoscimento che sottolinea l’eccellenza del modello della casa automobilistica del Leone. Questo successo arriva dopo l’aggiornamento del veicolo in Brasile, avvenuto quest’anno, che ha introdotto miglioramenti significativi in termini di design, tecnologia e piacere di guida.

Una giuria composta da 31 giornalisti specializzati ha premiato in Brasile Peugeot 208

I giudici hanno apprezzato in particolare gli interni dal design moderno e all’avanguardia, che offrono una delle migliori finiture nella sua categoria. Un altro punto di forza evidenziato è stato il volante dal diametro ridotto, che garantisce una manovrabilità superiore, mentre il quadro strumenti digitale con grafica 3D è stato riconosciuto come una delle innovazioni più apprezzabili, conferendo al veicolo un tocco di tecnologia avanzata. Questi dettagli sono stati fondamentali per confermare la qualità e la competitività del Peugeot 208 nel suo segmento.

Prodotto nello stabilimento di El Palomar in Argentina, la Peugeot 208 è disponibile in quattro diverse versioni, ovvero Active, Style, Allure e GT, ognuna con caratteristiche e dotazioni specifiche che rispondono alle diverse esigenze dei consumatori. Inoltre, il modello offre due motorizzazioni, la 1.0 Firefly, che è abbinata a un cambio manuale a cinque marce, e il pluripremiato motore turbo 200, noto per le sue prestazioni eccellenti e l’efficienza nei consumi.

Il premio UOL Carros conquistato da Peugeot 208, che rappresenta uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel panorama dell’industria automobilistica brasiliana, è arrivato nel 2024 alla sua ottava edizione. I vincitori delle 17 categorie vengono scelti da una giuria altamente qualificata, composta da giornalisti del settore e influencer digitali, tutti con una profonda conoscenza del mercato automobilistico e delle tendenze emergenti. Questo premio testimonia l’apprezzamento per i modelli che riescono a distinguersi per innovazione, qualità e performance.