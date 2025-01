Citroen Basalt, C3 e Aircross dovrebbero ricevere il motore Fiat nel 2025 in Brasile

Con il lancio di Citroen Basalt, la casa francese ha completato in Brasile il programma C-Cubed, che rappresenta una tappa fondamentale per il marchio di Stellantis. Per il 2025, sono previste importanti novità per i tre modelli della gamma, tra cui l’introduzione del motore 1.3 Firefly di Fiat. Le nuove caratteristiche e funzionalità verranno svelate gradualmente nel corso dell’anno.

Motore 1.3 Firefly in Brasile per Citroen Basalt, C3 e Aircross

Nonostante il sistema ibrido leggero MHEV sia già stato testato sulla Citroen Basalt, il suo debutto ufficiale su modelli Citroën è atteso per il prossimo anno. Prima di ciò segnaliamo che anche la Citroën C3 2025/2026 sarà equipaggiata con una versione aggiornata del motore 1.0 Firefly, progettata per soddisfare i requisiti ambientali del programma Proconve L8. Inoltre, la versione ONE potrebbe presentarsi come un’opzione aggiornata con il motore 1.0 rivisto, offrendo soluzioni più moderne e sostenibili.

La berlina con motore 1.3 Firefly dovrebbe essere uno dei primi lanci di Citroën nel 2025. Come già accade con Fiat Argo e Cronos, la C3 1.3 dovrebbe avere un cambio manuale a cinque marce e un CVT che simula sette posizioni. Successivamente, a metà del 2025, in Brasile anche la C3 Aircross dovrebbe ricevere la motorizzazione 1.3 Firefly per la sua linea 2026. La linea di lancio di Citroën per il 2025 dovrebbe concludersi nella seconda metà dell’anno con il lancio della Citroen Basalt 1.3 Firefly. Anche il SUV Coupé dovrebbe ricevere la versione Live 1.0.

Nonostante le modifiche per adeguarsi al Programma Proconve L8, il motore 1.3 Firefly resterà con gli stessi numeri attuali, con una potenza di 98 CV a 6.250 giri/min e una coppia di 13,2 kgfm a 4.250 giri/min con benzina nel serbatoio e 107 CV a 6.250 giri al minuto e coppia di 13,4 kgfm a 4.000 giri al minuto con etanolo. Citroen Basalt, C3 e C3 Aircross dovrebbero avere il motore 1.3 Firefly in versione monofinitura, molto probabilmente la novità sarà disponibile nella versione Feel.