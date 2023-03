Citroen: il 27 aprile rivelerà il nuovo SUV per i mercati emergenti

Citroen ha annunciato ufficialmente che svelerà un nuovissimo SUV il 27 aprile 2023. La società non ha rivelato alcun dettaglio del SUV, tuttavia, è molto probabile che si tratti della nuova C3 Aircross che è stata avvistata più volte durante i test sulle strade indiane. Si rivolgerà ai mercati emergenti e sarà il secondo modello del progetto C-Cubed.

Il 27 aprile sarà svelato un nuovo SUV Citroen per i mercati emergenti

La nuova Citroen C3 Aircross è già stata avvistata più volte durante i test sulle strade indiane. Sarà offerto in due layout di posti a sedere: 5 e 7 posti con successivi sedili a panchina nella seconda e terza fila. Il nuovo modello sembra più grande del C3 Aircross con specifiche europee e dovrebbe misurare circa 4,4 metri di lunghezza.

Il nuovo SUV Citroen sarà basato sulla piattaforma Stellantis CMP, che è alla base anche della berlina Citroen C3 in vendita in India. Seguendo le immagini spia, è evidente che il nuovo modello condividerà gli spunti stilistici della berlina C3. Avrà una configurazione dei fari sdoppiati con le luci di marcia diurna posizionate in alto e i fari principali posizionati in basso.

Il nuovo SUV ha una griglia anteriore divisa, una adiacente ai fari principali e una posizionata più in basso sul paraurti. Avrà luci posteriori di forma rettangolare. Il nuovo modello avrà elementi di design simili al tipico SUV rispetto a un minivan. Il modello avrà sbalzi anteriori e posteriori più corti e avrà un passo più lungo rispetto al modello hatchback. Il SUV avrà un’opzione di seduta flessibile per creare più spazio per i bagagli.

Il modello a 5 posti in India sarà rivale diretto di modelli del calibro di Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara, Toyota Hyryder, MG Astor, VW Taigun e Skoda Kushaq. Il modello a 7 posti potrebbe essere posizionato contro la Kia Carens e la Maruti Suzuki XL6. Il layout del cruscotto dovrebbe essere condiviso con la berlina C3. È probabile che Citroen aggiunga più caratteristiche come standard nel SUV. Si prevede che riceverà uno schermo di infotainment touchscreen da 10,2 pollici con connettività wireless Android Auto e Apple CarPlay, una console strumenti digitale, 4 altoparlanti, alzacristalli elettrici, AC automatico e altro.

È probabile che la nuova Citroen C3 Aircross sia alimentata dal motore a benzina turbocompresso a 3 cilindri da 1,2 litri che produce 110 CV e 190 Nm di coppia. È probabile che il modello a 7 posti ottenga lo stesso motore, che potrebbe essere messo a punto per una maggiore potenza. Le scelte di trasmissione includeranno un manuale a 6 marce e un’unità automatica.