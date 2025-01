Nuova Lancia Delta: nuova ipotesi dal web e ultime voci

Nuova Lancia Delta è stata confermata in più occasioni. Si tratterà della terza auto del nuovo corso di Lancia sotto Stellantis. Il suo arrivo come anticipato nei giorni scorsi dal CEO Luca Napolitano potrebbe subire un lieve ritardo con la presentazione ufficiale agli inizi del 2029 invece che nel 2028 anche se è probabile che le prime immagini ufficiali dell’atteso modello trapeleranno molto prima di quella data.

Nuova ipotesi di quello che potrebbe essere il design della nuova Lancia Delta che vedremo agli inizi del 2029

Nel frattempo sul web il creatore digitale Tommaso D’Amico ha pubblicato sul suo canale di YouTube un video in cui ci offre la sua personalissima interpretazione di come potrebbe essere una nuova Lancia Delta in versione moderna. Appare evidente come l’architetto e designer automobilistico si sia ispirato alle precedenti generazioni del mitico modello per immaginare questa auto che come sappiamo in futuro avrà anche una versione HF con la quale probabilmente tornerà anche nel mondo dei rally.

Nuova Lancia Delta sarà una berlina compatta lunga tra i 4,4 e i 4,5 metri. La piattaforma scelta per questa auto doverebbe essere la STLA Medium anche se nelle scorse settimane dalla Francia sono giunte alcune voci secondo cui l’auto potrebbe optare per la STLA Small ed essere prodotta a Pomigliano.

Nuova Lancia Delta dunque sarà sicuramente il fiore all’occhiello della futura gamma di Lancia che poi negli anni successivi potrebbe essere impreziosita dall’arrivo di altri modelli, sempre che nel frattempo le cose vadano per il verso giusto con la nuova Ypsilon che ha debuttato lo scorso anno e con la nuova ammiraglia Gamma che vedremo debuttare nel corso del 2026.