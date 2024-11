Nuova Lancia Delta: sarà Pomigliano la sua casa? La voce che arriva dalla Spagna

Nuova Lancia Delta sarà il terzo modello del rinascimento di Lancia iniziato a febbraio con il debutto della nuova Lancia Ypsilon che proseguirà nel 2026 con la presentazione della nuova ammiraglia Lancia Gamma. Se la Ypsilon viene prodotta in Spagna, la nuova Lancia Gamma sarà invece una vettura made in Italy venendo prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi su piattaforma STLA Medium.

Lo stabilimento Stellantis di Pomigliano potrebbe produrre la nuova Lancia Delta in circa 10 mila unità all’anno a partire dal 2029

Al momento non è stato ancora confermato ufficialmente dove sarà prodotta la nuova Lancia Delta il cui arrivo è fissato per il 2028. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, la futura vettura di Lancia potrebbe essere anche lei prodotta nel nostro paese. La Tribune de l’Automacion parlando del futuro dello stabilimento Stellantis di Villaverde vicino a Madrid ha escluso che in quella fabbrica venga prodotta la futura generazione di Delta. In Spagna era girata la voce che la vettura alla fine sarebbe potuta essere prodotta proprio li.

Nelle scorse ore però la situazione sarebbe totalmente cambiate e le ultime novità relative alla nuova Lancia Delta dicono che alla fine l’auto sarà prodotta in Italia presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano D’Arco in Campania. La fabbrica attualmente accoglie la produzione di Fiat Panda e dei SUV Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet. La Panda attuale dovrebbe andare in pensione nel 2029 e proprio nell’aprile del 2029 si dice possa iniziare la produzione della nuova Lancia Delta che a questo punto sarà svelata nella seconda metà del 2028.

Ovviamente per il momento si tratta solo di voci e dunque vanno prese come tali, ma dalla Spagna sono sicuri che alla fine sarà proprio Pomigliano ad ospitare la produzione dell’atteso modello che sempre secondo quanto si dice dalla Spagna dovrebbe essere prodotta a Pomigliano in circa 10 mila unità all’anno. Vedremo dunque se alla fine queste voci troveranno fondamento oppure saranno smentite.