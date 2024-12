Nuova Lancia Delta: ecco tutto quello che sappiamo a poche ore dal 2025

Nuova Lancia Delta è una delle auto che più fa discutere e parlare appassionati e addetti ai lavori. Del resto si tratta dell’erede di un modello che ha fatto la storia non solo di Lancia ma dell’intero automobilismo italiano e non solo. Al momento di questa vettura non si sanno moltissime cose. Ad esempio non sono ancora apparse foto spia o teaser e dunque le varie ricostruzioni che puntualmente appaiono sul web come quelle che vi mostriamo in questo articolo si basano solo ed esclusivamente a quanto trapelato fino ad oggi e principalmente sulle stesse dichiarazioni dei dirigenti della casa automobilistica piemontese ed in primis a quelle del numero uno di Lancia, l’amministratore delegato Luca Napolitano.

A poche ore dal 2025 cresce la curiosità di sapere come sarà la nuova Lancia Delta

Nuova Lancia Delta sarà il terzo modello della nuova gamma Lancia a debuttare sul mercato dopo la nuova Lancia Ypsilon che ha fatto il suo esordio nel 2024 e la nuova Lancia Gamma che invece vedremo nel 2026. A proposito della data di debutto nelle scorse settimane sono emerse delle novità. Se inizialmente si diceva che l’auto avrebbe fatto il suo debutto entro la fine del 2028, lo stesso CEO Luca Napolitano ha confermato alcune voci che giravano da un po’ e cioè che questa auto alla fine debutterà con qualche mese di ritardo nel corso del primo trimestre del 2029. Dunque ci sarà ancora da aspettare molto per assistere al ritorno di questo mitico modello che lo stesso Napolitano ha giurato sarà fedele a se stesso.

Ovviamente ciò non esclude che le prime immagini senza veli del nuovo modello possano arrivare molto prima di quella data e dunque già nel corso del 2028. Al momento della nuova Lancia Delta sappiamo che avrà uno stile fedele a quello del suo celebre antenato e quindi sarà muscolare, geometrica, sportiva e ricorderà dunque molto la vettura che a cavallo tra gli anni 80′ e 90′ fece sfracelli nel mondo dei rally.

La sua lunghezza si dovrebbe attestare a poco meno di 4,5 metri. Per quanto riguarda la piattaforma su cui verrà costruita, se in un primo momento sembrava certo l’utilizzo della STLA Medium, nelle ultime settimane dalla Francia è arrivata la voce secondo cui alla fine per questo modello sarà usata la STLA Small. In ogni caso questa auto che inizialmente doveva essere solo elettrica avrà in gamma una o più versioni termiche. Al momento non è chiaro che tipo di motorizzazione avranno ma è probabile si tratta di ibridi.

Ovviamente dalla scelta della piattaforma dipende anche dove la nuova Lancia Delta verrà costruita. Inizialmente si parlava della Spagna ma pare che alla fine Stellantis possa decidere di optare per l’Italia. Al momento ricordiamo che nel nostro paese la piattaforma STLA Medium viene utilizzata a Melfi mentre la STLA Small sarà impiegata nei prossimi anni a Pomigliano dove su quella base saranno costruite due nuove auto. Qualcuno ha ipotizzato si possa trattare proprio della nuova Delta e dell’erede di Giulietta. Infine segnaliamo anche che con questa auto Lancia potrebbe fare il suo ritorno nel campionato del mondo di rally.