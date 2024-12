Nuova Alfa Romeo Giulia: ecco tutto quello che sappiamo a poche ore dal 2025

La nuova Alfa Romeo Giulia farà il suo debutto nel corso della primavera del 2026, ma sicuramente nel corso del 2025 che sta per iniziare avremo nuove importanti rivelazioni su quelle che saranno le caratteristiche dell’attesa seconda generazione della celebre berlina di segmento D della casa automobilistica del Biscione.

Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova Alfa Romeo Giulia che vedremo nella primavera del 2026

Nuova Alfa Romeo Giulia, che qui vi mostriamo in un recente e ben riusciuto render del creatore digitale e designer automobilistico Alessandro Capriotti conosciuto sul web anche come Capriotti Car design, sarà un modello di importanza fondamentale per il futuro della casa automobilistica milanese che come vi abbiamo scritto in più occasioni ambisce a diventare nel giro di qualche anno il vero e unico brand premium globale di Stellantis dato che DS Automobiles e Lancia operano solo in Europa e Maserati rientra nel segmento delle auto di lusso.

Del resto Giulia è un po’ il modello simbolo di Alfa Romeo che racchiude in se nel migliore dei modi quelle che sono le caratteristiche di una vera Alfa Romeo in termini di prestazioni, guidabilità, design, piacere di guida e tenuta di strada. Quindi ovviamente la curiosità di sapere come sarà la futura generazione è elevata, forse anche più della nuova Alfa Romeo Stelvio. Nuova Alfa Romeo Giulia non deluderà sicuramente le attese. Di questa auto sappiamo fino ad ora con certezza che sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Cassino ancora una volta in coppia con Stelvio come accade del resto anche con l’attuale generazione.

La nuova Alfa Romeo Giulia inoltre sarà una delle prime auto di Stellantis in Europa ad utilizzare la piattaforma STLA Large. Questa ovviamente sarà tarata secondo quelle che sono le esigenze e le specifiche richieste da un’auto della casa automobilistica del Biscione. Infatti come già anticipato negli scorsi anni nonostante l’adozione di una piattaforma comune alle auto di altri brand di Stellantis, le auto di Alfa Romeo manteranno le proprie caratteristiche utilizzando sospensioni, sterzo e altri componenti della piattaforma Giorgio.

Come possiamo notare dal render di Capriotti cardesign, la nuova Alfa Romeo Giulia presenterà uno stile ancora più sportivo e aerodinamico della precedente versione. Da questo punto di vista dunque questa auto non deluderà di sicuro nemmeno i più esigenti tra gli alfisti presentando linee di design perfettamente in sintonia con quella che è la tradizione e il passato del biscione. Avrà la coda tronca, uno stile quasi da berlina coupè ma a quattro porte. All’anteriore ci sarà lo scudetto chiuso in stile Alfa Romeo Junior, fari stretti e targa centrale. Al posteriore come Stelvio oltre alla coda tronca anche la firma luminosa a V che a quanto pare sarà una caratteristica di tutte le future auto di Alfa Romeo.

Per quanto riguarda la gamma di motori, nelle ultime settimane sono arrivate buone notizie per tutti i fan della casa automobilistica del Biscione. Infatti la nuova Alfa Romeo Giulia al pari anche della nuova Alfa Romeo Stelvio non disporrà di soli motori elettrici come era stato detto fino a pochi mesi fa. Il rallentamento nella diffusione sul mercato delle auto elettriche ha fatto cambiare idea ai dirigenti della casa milanese e dunque le due novità che vedremo nel 2025 e nel 2026 avranno entrambe motori termici in gamma. Questi saranno minoranza rispetto alle versioni elettriche ma ci saranno. Probabilmente anche più di una.

Per quanto riguarda la nuova Alfa Romeo Giulia si andrà dai circa 350 cavalli della versione entry level fino agli oltre mille della versione top di gamma Quadrifoglio che sarà capace di prestazioni incredibili e avrà un’autonomia di oltre 700 km con una ricarica completa. In gamma ci sarà di certo anche una versione EREV con range extender termico che alimenterà il motore elettrico garantendo fino a quasi 1.200 km di autonomia. Per quanto riguarda la versione termica, che ripetiamo potrebbe essere anche più di una, al momento si sa ben poco. Si dovrebbe trattare di un ibrido, forse un ibrido plug-in e probabilmente sarà la versione entry level della gamma.

Infine per quanto riguarda i prezzi, ovviamente non si conoscono. Tuttavia si vocifera di un aumento rispetto al listino attuale in special modo per le versioni elettriche che si caratterizzeranno per la presenza di una ricarica super veloce che permetterà di ricaricare dal 20 all’80 per cento in poco più di 15 minuti. Vedremo dunque nel corso del 2025 quali altri dettagli emergeranno a proposito della nuova Alfa Romeo Giulia, un modello che sarà fondamentale per permettere al Biscione di sfondare definitivamente a livello globale ed in primis nel mercato auto degli Stati Uniti.