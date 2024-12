Nuova Alfa Romeo Stelvio: ecco tutto quello che sappiamo a poche ore dal 2025

Il 2025 sarà l’anno della nuova Alfa Romeo Stelvio. La seconda generazione del SUV del Biscione dovrebbe essere svelato ufficialmente nel corso della prossima primavera anche se qualcuno ipotizza che la presentazione ufficiale potrebbe avvenire il prossimo 24 giugno 2025 giorno in cui lo storico marchio milanese festeggia 115 anni.

Nuova Alfa Romeo Stelvio tra pochi mesi sarà realtà: ecco tutto quello che si sa fino ad oggi

Sebbene manchi davvero poco alla presentazione della nuova Alfa Romeo Stelvio, tutto sommato le notizie trapelate fino a questo momento non sono poi così tante. In particolare il modello non è mai stato avvistato in strada nemmeno sotto forma di prototipo camuffato. Al momento a poche ore dal 2025 sappiamo che la vettura sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Cassino su piattaforma STLA Large come prima auto di Stellantis ad essere costruita in Europa su questa nuova architettura che negli USA ha debuttato con la nuova Dodge Charger Daytona.

Sappiamo anche che quasi certamente la nuova Alfa Romeo Stelvio non sarà solo elettrica come era stato detto in un primo momento. In gamma ci sarà spazio almeno per una versione termica molto probabilmente ibrida plug-in ma a questo punto non possiamo escludere che alla fine le versioni ICE possano essere anche più di una. Non mancherà ovviamente la versione top di gamma Quadrifoglio che dovrebbe essere solo elettrica con un motore da oltre 900 cavalli tempi di ricarica super veloci e un’autonomia di ben oltre 700 km con una ricarica completa.

Per quanto riguarda il design della nuova Alfa Romeo Stelvio, il modello subirà un grosso cambiamento rispetto alla versione attuale, come è possibile notare anche dai render che vi mostriamo in questo articolo realizzati dal designer Alessandro Capriotti conosciuto sul web anche come Capriotti cardesign.

Sempre a proposito del design della nuova Alfa Romeo Stelvio, sappiamo che sarà leggermente più grande del modello attuale, avrà alcuni elementi in comune con Alfa Romeo Junior come lo scudetto chiuso, la targa centrale e i fari sottili. Sappiamo anche che la silhouette sarà quella di un SUV coupeggiante con al posteriore il tetto spiovente e la coda tronca. Infine sappiamo anche che la firma luminosa posteriore avrà una forma a V come si evince anche dal recente teaser trapelato nel video di auguri di buone feste pubblicato sui social da Alfa Romeo.

Queste ovviamente sono solo le cose più importanti trapelate fino ad ora su questo modello ma sicuramente nel corso delle prossime settimane scopriremo tante altre cose su questo SUV destinato ad avere un ruolo di primo piano nei prossimi 8 – 10 anni nella gamma della casa automobilistica del Biscione che aspira a diventare il brand premium globale di Stellantis e che per questo nei prossimi anni rivoluzionerà la sua gamma lanciando un nuovo modello ogni anno da qui fino al 2030. La nuova Alfa Romeo Stelvio sarà uno dei modelli più importanti. Dal suo successo commerciale dipenderanno molte delle scelte che il brand farà in futuro per quanto riguarda il lancio di altri veicoli in particolare.