Stellantis presenta due nuovi pacchetti di servizi connessi per i clienti negli USA

Stellantis rende i servizi connessi più chiari e preziosi per i suoi clienti statunitensi con un’offerta semplificata a due livelli, disponibile sui veicoli dei marchi Dodge, Jeep, Ram e FIAT a partire da questo mese. I nuovi pacchetti raggruppano le funzionalità più richieste in opzioni intuitive, pensate per soddisfare un’ampia gamma di esigenze dei clienti.

Stellantis presenta i nuovi servizi connessi semplificati e ricchi di valore per i clienti statunitensi

Con Connect ONE, incluso gratuitamente per 10 anni dall’acquisto o leasing del veicolo, i clienti di Stellantis possono usufruire di una serie di servizi digitali fondamentali pensati per rendere l’esperienza di guida più semplice, sicura e connessa. Tra questi, gli aggiornamenti software over-the-air (OTA) mantengono il veicolo sempre aggiornato, mentre rapporti sullo stato del mezzo, notifiche di richiamo e chiamate SOS automatiche garantiscono sicurezza e manutenzione puntuale. È anche possibile bloccare e sbloccare l’auto da remoto, utilizzare una chiave digitale tramite smartphone, accedere a giochi di bordo, gestire la ricarica dei veicoli elettrici e utilizzare una navigazione di base.

Per chi desidera ancora più funzionalità, è disponibile l’abbonamento premium Connect Wi-Fi PLUS, che offre una connettività avanzata e praticità a bordo. Il servizio include dati Wi-Fi illimitati con la possibilità di connettere fino a otto dispositivi, ma anche strumenti avanzati come l’avviamento del veicolo da remoto, l’attivazione del clima, la localizzazione tramite clacson e luci, oltre al monitoraggio del veicolo in caso di furto. Non mancano le funzioni per l’uso condiviso, con avvisi su velocità, posizione e orari di guida, e una navigazione connessa che mostra in tempo reale traffico, autovelox, prezzi carburante e aggiornamenti delle mappe. Il tutto arricchito dalla presenza di un assistente vocale integrato, compatibile anche con la smart home, e dall’integrazione nativa con Alexa di Amazon.

I clienti di Stellantis possono provare Connect Wi-Fi Plus gratuitamente per tre mesi, se iscritti entro 30 giorni dall’acquisto o dal leasing di un nuovo veicolo. Dopo il periodo di prova, l’abbonamento costa 17,99 dollari al mese.

Progettato pensando ai clienti, il pacchetto Connect ONE di Stellantis estende significativamente la durata di diversi servizi di sicurezza e prestazioni del veicolo, raddoppiando la durata delle funzionalità di monitoraggio dello stato di salute del veicolo e di pianificazione della manutenzione da cinque a 10 anni e estendendo l’accesso remoto al blocco/sblocco da tre mesi a 10 anni.

“Abbiamo ascoltato i nostri clienti e semplificato i servizi connessi per offrire loro più valore, maggiore chiarezza e maggiore controllo”, ha dichiarato Cristiani Campos, vicepresidente senior della divisione software di Stellantis. “Includendo software essenziali per l’intero ciclo di vita del veicolo e integrando funzionalità popolari come il Wi-Fi, offriamo ai nostri clienti un’esperienza connessa che si adatta meglio alle esigenze quotidiane”.

I nuovi pacchetti sono disponibili per i veicoli Dodge, Jeep, Ram e FIAT nuovi e usati idonei a partire da questo mese (luglio 2025). A breve seguiranno i veicoli Chrysler e Alfa Romeo. I proprietari possono gestire i servizi tramite l’app del marchio o il sito web. La disponibilità delle funzioni può variare in base al marchio, al modello, all’allestimento e all’equipaggiamento del veicolo. Non tutte le funzioni sono disponibili su tutti i veicoli. La radio satellitare SiriusXM e i servizi opzionali come la guida attiva in vivavoce rimangono invariati. Anche la struttura dei servizi connessi per i modelli Dodge Durango, Chrysler Pacifica e Jeep Compass del 2025 e precedenti rimane invariata.