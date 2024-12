Lancia Gamma 2026: sarà prodotta a Melfi in versione ibrida ed elettrica

Nel corso della tavola rotonda di ieri tra Stellantis e il Ministro Adolfo Urso presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer di Stellantis per la regione Europa Allargata, ha ribadito l’impegno incrollabile del Gruppo nei confronti dell’Italia e del suo tessuto industriale e sociale con il lancio di numerosi modelli tra cui Lancia Gamma.

Nello specifico, il COO di Stellantis ha sottolineato il ruolo di primo piano che dovrà svolgere Lancia. Infatti, il marchio sta attualmente attraversando una rinascita in termini di nuovi modelli, showroom ribrandizzati e un processo di internazionalizzazione che sicuramente ristabilirà saldamente la sua presenza sul mercato premium. In particolare, Stellantis ha ribadito la sua promessa di produrre la nuova Lancia Gamma nel suo stabilimento di Melfi a partire dal 2026. Riconosciuto come uno dei centri di eccellenza dell’azienda, l’iconica fabbrica è stata scelta per la sua qualità di produzione superiore e il suo ruolo strategico nella transizione verso la mobilità elettrica.

La decisione di produrre la nuova Lancia Gamma a Melfi riflette l’impegno di Stellantis nel promuovere i prodotti made in Italy. Questa scelta non solo rafforza il legame di Lancia con le sue radici italiane, ma sottolinea anche l’importanza di investire nei territori locali per creare prodotti innovativi e all’avanguardia e galvanizzare l’intera economia locale e nazionale.

Progettata e sviluppata in Italia, la nuova ammiraglia sarà prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi (Potenza) a partire dal 2026. Incarna l’impegno del marchio italiano verso sostenibilità e alte prestazioni, celebrando al contempo l’inconfondibile eleganza che da decenni contraddistingue Lancia. Nello specifico, il nuovo modello sarà costruito sulla nuova piattaforma multi-energia STLA Medium, che consente l’integrazione di motori ibridi ed elettrici. La scelta di dotare il nuovo modello di propulsione elettrica risponde direttamente alle attuali dinamiche di mercato e consentirà al veicolo di soddisfare ogni tipo di esigenza di mobilità, determinando una probabile crescita della produzione e un conseguente aumento della competitività del marchio sul mercato globale.

Lo stabilimento di Melfi, situato in Basilicata, è un simbolo dell’artigianalità italiana e dell’innovazione tecnologica. Inaugurato nel 1994, Melfi è stato un pilastro della produzione automobilistica nazionale e internazionale, fondendo l’arte italiana con le più avanzate tecnologie di produzione. Inoltre, con i suoi processi di produzione altamente automatizzati e una forte attenzione alla sostenibilità, lo stabilimento continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nella strategia di elettrificazione di Stellantis.

In particolare, la Nuova Gamma segna il ritorno di Lancia in questa struttura dove la seconda generazione della Ypsilon è stata precedentemente prodotta tra il 1995 e il 2003. Il Rinascimento di Lancia è iniziato in Italia alla fine del 2023 con la presentazione del nuovo logo, l’introduzione della nuova Corporate Identity e, soprattutto, il lancio del Concept Lancia Pu+Ra HPE. Le fasi successive si sono susseguite fitte e veloci in conformità con il piano strategico “Dare Forward” di Stellantis, che prevede una gamma efficiente di tre nuovi modelli, uno da lanciare ogni due anni, e un processo di internazionalizzazione accelerato in vari mercati europei. Il primo veicolo ad essere lanciato è stata la Nuova Lancia Ypsilon, che attualmente sta riscuotendo un caloroso consenso sia dal pubblico che dalla stampa internazionale.

La fase di lancio della Nuova Ypsilon, il primo modello della nuova era Lancia, è quasi giunta a conclusione in Italia presso 160 Casa Lancia, i nuovi ed esclusivi showroom che sfoggiano la nuova corporate identity del marchio. Hanno accolto migliaia di visitatori e dato loro la possibilità sia di conoscere la gamma completa, disponibile negli allestimenti Ypsilon, LX e Cassina, tutti disponibili in configurazione ibrida o elettrica, sia di partecipare a emozionanti test drive per sperimentare le impareggiabili capacità dei veicoli in termini di maneggevolezza ed efficienza.

Inoltre, un processo di internazionalizzazione è una parte essenziale del Rinascimento Lancia, che include una rete iniziale di 70 nuovi showroom in 70 grandi città europee. I primi mercati coinvolti sono Francia, Spagna, Belgio-Lussemburgo, Paesi Bassi e, entro il 2025, Germania. Tutti questi showroom presenteranno la nuova corporate identity del marchio, che riflette i quattro pilastri alla base del suo piano strategico: qualità, elettrificazione, sostenibilità e un modello di vendita innovativo.

Accolta con entusiasmo dal pubblico e dalla stampa, la nuova Lancia Ypsilon è stata lanciata a Milano lo scorso febbraio. Il primo veicolo della nuova era Lancia è caratterizzato da versatilità, efficienza e sostenibilità best-in-class. Ideato, sviluppato e progettato a Torino, il nuovo modello è pensato per un cliente moderno ed eco-consapevole.

A dimostrazione del successo della strategia Lancia, il nuovo veicolo ha già ricevuto oltre 11.000 ordini dal suo lancio ed è stato accolto calorosamente durante le recenti iniziative in tutta Italia, tra cui un nuovo roadshow nelle principali città e gli entusiasmanti “Experience Days” che stanno riscuotendo un’enorme popolarità.

Ultimo ma non meno importante, il 2025 segnerà il ritorno di Lancia agli sport motoristici, poiché il marchio cerca di ristabilire la sua presenza sulla scena delle corse contemporanee. La star di questo ritorno è la nuova Ypsilon Rally4 HF, che rende omaggio alla gloriosa tradizione rallystica del marchio più vincente della storia. Contemporaneamente, il prossimo anno sarà dedicato al rilancio del nome HF con l’alone, che apparirà prima sulla Ypsilon e poi sulla Gamma e sulla nuova Delta con l’etichetta “HF Integrale”.