La Citroen Ami è forse il più grande successo di Carlos Tavares

Spesso Carlos Tavares è stato criticato per le decisioni prese mentre era alla guida di Stellantis. Tuttavia bisogna riconoscere al manager portoghese di aver fatto anche delle cose buone. Una di queste è stata sicuramente Citroen Ami, un modello fortemente voluto dall’ex CEO che seppe imporsi sulla dirigenza di Citroen che inizialmente aveva delle perplessità.

Carlos Tavares ebbe l’idea di lanciare Citroen Ami nonostante i dubbi della dirigenza del brand e dei rivenditori

In quattro anni di carriera, la Citroen Ami è diventata la stella dei quadricicli a motore leggeri. Accessibile a partire dai 14 anni, la piccola francese è oggi la beniamina degli studenti delle scuole superiori. Ed è a Carlos Tavares, oggi ex manager di Stellantis, che dobbiamo questo modello redditizio in più di un modo.

Verso la fine degli anni 2010, Carlos Tavares iniziò a concepire un’idea innovativa per rivoluzionare la mobilità urbana. Il suo obiettivo era chiaro: creare un veicolo accessibile a una vasta platea di consumatori, con un costo contenuto sia per l’acquisto che per la produzione. Affascinato dall’idea di competere con Dacia, Tavares sapeva che un’auto tradizionale non sarebbe stata sufficiente per raggiungere l’obiettivo. Almeno non nell’immediato.

Così, il suo sguardo si posò sulla categoria dei quadricicli a motore leggeri, un segmento di nicchia dominato da specialisti come Aixam, Chatenet e Ligier. Dal 2012, Renault aveva cercato di affermarsi in questo mercato con il Twizy, un modello 100% elettrico dal design innovativo ma troppo radicale per conquistare il grande pubblico. Carlos Tavares, invece, immaginava un prodotto meno estremo ma che mantenesse il vantaggio di una propulsione completamente elettrica.

Rimaneva da decidere quale dei marchi del gruppo PSA – Citroën, DS Automobiles, Opel, Peugeot o Vauxhall – avrebbe avuto il coraggio di lanciare un’idea così audace. Alla fine, fu Citroën a raccogliere la sfida, dando vita a un progetto che avrebbe lasciato il segno nel panorama della mobilità urbana.

Al Motor Show di Ginevra del 2019 venne presentato il concept Ami One, un veicolo urbano che sfida le convenzioni. Con una lunghezza di soli 2,50 metri, questo mini veicolo appare come un piccolo cubo dalle linee morbide, difficile da distinguere tra anteriore e posteriore. Secondo i suoi creatori, rappresenta un “approccio audace alla mobilità urbana”. Come la storica 2CV, che ha reso la libertà di movimento accessibile a un ampio pubblico, il concept Ami One intendeva democratizzare la mobilità cittadina con il suo stile unico e popolare, offrendo una nuova esperienza.

Nell’aprile 2020 arriva sul mercato Citroen Ami. Rispetto al concept Ami One da cui si ispira, il nuovo arrivato è un po’ più piccolo, passando da 2,50 a 2,41 m.Ritroviamo però chiaramente lo stile della show car con il suo aspetto cubico. A bordo, gli interni sono essenziali ed essenziali, ma non monotoni. Rigorosamente due posti, l’Ami moltiplica gli aspetti pratici con numerosi vani portaoggetti facilmente accessibili. E se questa Citroën non dispone di bagagliaio, è possibile sistemare una valigia da cabina ai piedi del passeggero. Con un propulsore elettrico da 6 kW (8 CV) e una batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh che si ricarica in 6 ore a 220 V, la piccola francese annuncia 70 km di autonomia e una velocità massima limitata per legge a 45 km/h.

Inizialmente la dirigenza di Citroen e anche la rete dei rivenditori non avevano accolto di buon grado l’idea di Carlos Tavares che però alla fine si impose. L’Ami, accessibile a partire dai 14 anni, sta rapidamente diventando il veicolo preferito sia dagli adolescenti che dai loro genitori. Questi ultimi, infatti, preferiscono che i figli guidino un veicolo sicuro e protetto, come l’Ami, piuttosto che una moto o uno scooter.

Pur non essendo sicura come una vettura tradizionale, grazie alla sua struttura di quadriciclo, l’Ami offre comunque una protezione maggiore rispetto ai mezzi a due ruote. Quattro anni dopo il suo lancio, la Citroen Ami ha raggiunto oltre 65.000 unità vendute in 14 paesi, diventando il modello più venduto nella sua categoria, superando facilmente i concorrenti specialistici come Aixam e Ligier. I concessionari sono entusiasti di offrire questo piccolo veicolo, che sa attrarre i giovani e che, una volta cresciuti, considereranno Citroën come una scelta naturale per il loro prossimo veicolo. Inoltre, i genitori che hanno accompagnato i figli nell’acquisto dell’Ami hanno avuto l’opportunità di esplorare l’intera gamma di modelli offerti dalla marca.