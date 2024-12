Abarth: ecco quali saranno le novità per il 2025

Abarth dopo la presentazione della 500e nel 2024 ha fatto parlare di se con il debutto della nuova 600e. Questa è la vettura più potente mai lanciata sul mercato dalla casa automobilistica dello scorpione grazie al suo motore elettrico da 280 cavalli. Ma le novità per lo storico marchio automobilistico di Stellantis sono destinate a continuare anche nel 2025 che sta per cominciare.

Ecco le novità di Abarth per il 2025 che sarà di certo un anno importante

Guardando al futuro, è lecito aspettarsi che Abarth lanci un nuovo modello nel 2025, anche se al momento mancano dettagli concreti su cui basare ipotesi precise. L’azienda potrebbe decidere di sviluppare una versione aggiornata e più potente della 500e, orientata maggiormente alle prestazioni, oppure optare per un progetto del tutto inedito, aprendo nuove strade nel panorama automobilistico.

Qualcuno ipotizza il lancio di una versione Abarth di Fiat Grande Panda, ma al momento sembra un’ipotesi abbastanza remota nonostante la presenza in rete di alcuni interessanti render che ipotizzano quello che potrebbe essere il suo aspetto.

Invece durante un’intervista rilasciata ad Autocar, Gaetano Thorel, responsabile di Abarth Europa, ha lasciato aperta la possibilità di una futura vettura sportiva ispirata alla Fiat Panda Fastback, un SUV che sarà lanciato tra il 2025 e il 2026 e che si caratterizzerà per una inedita parte posteriore coupeggiante.

In prospettiva, sembra probabile che il prossimo modello Abarth possa derivare da uno dei veicoli della nuova famiglia Panda, che rappresenterà una base importante per i futuri sviluppi. Non resta che attendere il 2025 per scoprire quali sorprese ci riserverà il marchio italiano e per avere un’idea più chiara delle sue strategie per i prossimi anni.