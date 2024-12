Maserati svela Fuoriserie By: una collezione esclusiva di vetture personalizzate

Maserati ha svelato nei giorni scorsi Fuoriserie By, una collezione esclusiva di vetture personalizzate, concepite come un’estensione della creatività, dell’immaginazione e dello stile di personalità straordinarie, che vanno oltre le convenzioni e rappresentano perfettamente gli ambasciatori del marchio. Questa collezione unica, firmata dalla leggenda della cultura street giapponese e ambassador di Maserati, Hiroshi Fujiwara, nasce per ispirare i clienti a esprimere la loro individualità, dando vita alla loro versione personale di una supercar italiana di lusso.

Maserati svela due versioni contrastanti della supercar MC20 Cielo, firmate da Hiroshi Fujiwara

Dopo una lunga collaborazione con il brand giapponese Fragment, Maserati svela due versioni uniche della supercar MC20 Cielo, create da Hiroshi Fujiwara nell’ambito del programma di personalizzazione Fuoriserie. Queste super sportive sono veri e propri abiti su misura, pensati per essere indossati con orgoglio sulle strade di tutto il mondo, mescolando l’eleganza Maserati con la creatività audace di Fujiwara.

Per la prima volta, Maserati ha sostituito il suo iconico Tridente, esposto con orgoglio sulla copertura dell’abitacolo della MC20 Cielo, con il simbolo di Fragment, caratterizzato da due saette stilizzate. Le versioni della MC20 Cielo Fuoriserie by Hiroshi Fujiwara saranno disponibili in Nero Vulcano con il simbolo di Fragment in nero opaco e in Bianco Audace con il simbolo di Fragment in bianco opaco. Gli interni sono dotati di sedili sportivi regolabili in sei posizioni, rivestiti interamente in pelle nera con cuciture bianche. Il Tridente è ricamato sui poggiatesta, mentre il volante sportivo è in Alcantara nero con cuciture bianche. Una targhetta metallica tra i due poggiatesta celebra la collaborazione tra Maserati e Hiroshi Fujiwara.

La MC20 Cielo è una vettura straordinaria, che combina prestazioni da vera super sportiva con un’esperienza di guida olistica e immersiva come mai prima d’ora. Progettata e realizzata nello storico stabilimento di Modena, la MC20 Cielo è dotata del potente e innovativo motore V6 Nettuno, derivato dalla Formula 1, e offre un perfetto equilibrio tra sportività e lusso, grazie a un dettaglio esclusivo: il tetto in vetro retrattile, che può passare da trasparente a opaco con la semplice pressione di un pulsante.

“Fuoriserie significa ‘realizzato su misura’ e il nostro programma di personalizzazione ha proprio questo obiettivo: offrire ai nostri clienti esperienze straordinarie che incarnano l’esclusività più pura. Vogliamo che possano creare la loro Maserati come una vera e propria estensione della loro personalità, dando libero sfogo alla fantasia e alla passione più autentica. Come Hiroshi, ogni cliente ha la possibilità di scegliere tra una vasta selezione di elementi di personalizzazione delle nostre collezioni Fuoriserie, oppure intraprendere percorsi più unici e progettare vere e proprie sculture a quattro ruote, irripetibili,” ha affermato Klaus Busse, Head of Design di Maserati. Le due configurazioni Fuoriserie By Hiroshi Fujiwara sono disponibili su richiesta per la Maserati MC20 Cielo, che combina alla perfezione sportività e lusso, con prestazioni straordinarie e un’anima racing.