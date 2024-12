Nuova Lancia Delta, Luca Napolitano: “L’auto che immaginiamo è molto muscolare e sportiva”

Nuova Lancia Delta è una delle auto che in futuro faranno sicuramente parte della gamma della casa automobilistica piemontese come confermato nuovamente nel corso di una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera da Luca Napolitano, CEO di Lancia. Napolitano ha confermato che il progetto va avanti anche se ancora molte cose dovranno essere decise tra cui anche la piattaforma su cui realizzare questa auto che secondo alcuni nascerà su piattaforma STLA Medium e secondo altri su STLA Small.

Luca Napolitano è tornato a parlare della nuova Lancia Delta che forse subirà un leggero slittamento al 2029

Ad ogni modo le possibilità che la nuova Lancia Delta venga prodotta in Italia ci sono ma ancora una decisione non è stata ovviamente presa dato che il lancio dell’auto comunque è previsto verso la fine del 2028 e dunque manca ancora molto al suo arrivo.

Luca Napolitano però come dicevamo poc’anzi è tornato a parlare della nuova Lancia Delta dichiarando: “Sulla Delta il piano procede, ma non sappiamo ancora dove verrà prodotta, anche perché dobbiamo definire il design. In ogni caso, l’impegno di Lancia per il futuro rappresenta una bellissima notizia: abbiamo un piano di rilancio che viene seguito con grande affetto da molti”.

“Stiamo valutando la possibilità di realizzare la nuova Lancia Delta su una piattaforma media, ma la decisione non è ancora definitiva. La macchina che immaginiamo è molto muscolare, sportiva, quella che piace a tutti, insomma. Abbiamo comunque ancora tempo. Per quanto riguarda i cinque stabilimenti menzionati ieri, Cassino ha avuto un ruolo importante, soprattutto per gli appassionati dei brand premium. È lì che nascerà la nuova Giulia. Inoltre, si sta già lavorando alla progettazione di versioni ibride sia di Giulia che di Stelvio”.

Napolitano non esclude l’ipotesi Pomigliano per la nuova Lancia Delta qualora si decidesse di optare per la piattaforma STLA Small. Infine viene confermata una voce che vi avevamo riportato nelle scorse settimane e cioè che il suo debutto potrebbe anche slittare ad inizio 2029 ma a quanto pare si tratterebbe solo di un rinvio di qualche mese e comunque una decisione non sarebbe stata ancora presa in proposito.