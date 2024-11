Peugeot 3008 e 5008: luce intelligente con i nuovi fari Pixel Led

Con l’arrivo della tecnologia Pixel LED, debuttata sulla Nuova Peugeot 3008 e incorporata nella Nuova Peugeot 5008, il Marchio del leone entra in una nuova fase in cui la luce e le sue possibilità estetiche assumono un nuovo ruolo. Il frontale di questi SUV rivoluzionari riflette fedelmente le innovazioni che si possono trovare a bordo di questo modello e conferisce loro il “fascino” che fa di ogni vettura della casa francese un’auto dall’estetica unica, sia di giorno che di notte.

Perfetto connubio tra design e tecnologia per i fari Pixel Led di Peugeot 3008 e 5008

La nuova firma luminosa, formata dai mitici tre artigli, è organizzata attorno al Leone ruggente che rappresenta il brand. I fari si fondono senza alcun tipo di transizione con la calandra, che non è delimitata da modanature e sfuma verso le fiancate. Nella finitura GT, le Nuove Peugeot 3008 e 5008 incorporano il sistema di illuminazione Pixel LED, che permette di godere della sua massima intensità in ogni momento, senza disturbare i veicoli in avvicinamento.

La grande innovazione delle luci Pixel LED è il risultato di 6 tecnologie avanzate, 3 delle quali applicate all’illuminazione anabbagliante e altre tre all’illuminazione stradale. Negli anabbaglianti la luce di svolta statica (SBL) fornisce un’illuminazione aggiuntiva in curva fino a 70 km/h, che viene regolata in base a fattori come il raggio della curva e la velocità del veicolo. In ogni curva entra in funzione anche la luce di svolta digitale (DBL), che sposta l’intensità del fascio luminoso nella direzione della curva. Allo stesso modo, il sistema di illuminazione anteriore (AFS) ottimizza automaticamente la distribuzione delle luci in base al tipo di strada, alle condizioni ambientali e al profilo di guida, garantendo sempre la migliore visibilità.

Gli abbaglianti antiriflesso (GFHB) creano invece un’area con un’intensità luminosa inferiore attorno ai veicoli che vengono rilevati nell’area dell’illuminazione anteriore. L’antiriflesso semaforico (TSAG) rileva gli oggetti riflettenti e riduce l’intensità della luce verso di essi, per aumentare il comfort visivo. Per quanto riguarda il rinforzo degli abbaglianti (HBB), i fari forniscono un’intensità luminosa aggiuntiva al centro dell’area di illuminazione alle alte velocità, offrendo una maggiore visibilità durante la guida più veloce.

Fin dalla sua prima automobile, la Peugeot Tipo 1 del 1889, la casa del leone si è caratterizzata per i progressi tecnici ed estetici che ha incorporato nei sistemi di illuminazione dei suoi veicoli. Dai fari nascosti sotto la griglia della Peugeot 402 agli “occhi di Sofia Loren” della Peugeot 504 o allo sguardo felino della Peugeot 206, la società francese non ha smesso di innovare in termini di tecnologia e design.

La comparsa della tecnologia LED, o diodi emettitori di luce, ha completamente rivoluzionato sia le capacità di illuminazione che la forma dei gruppi ottici. I LED offrono maggiore libertà nella creazione di componenti luminosi, poiché non sono soggetti ai limiti della tecnologia precedente (alogeni e xeno) in termini di forme e dimensioni. Inoltre, offrono una maggiore longevità, da 10 a 15 volte più lunga delle alogene, e consumano poca elettricità, il che contribuisce a ridurre le emissioni di CO 2.

Pioniere nel suo inserimento nell’automobile nel 2003, con i fanali posteriori della Peugeot 307 CC, il Marchio non ha smesso di esplorare le possibilità di questa tecnologia, che arriverà ai fari anteriori nel 2013, con il lancio della seconda generazione della Peugeot 308.