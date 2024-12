Nuova Alfa Romeo Giulia: con il motore termico ci sarà da divertirsi

Nuova Alfa Romeo Giulia, che qui vi mostriamo in un recente e ben riuscito render del designer automobilistico Alessandro Capriotti, sarà una delle prossime novità per la gamma dello storico marchio milanese. Il suo arrivo è previsto nel 2026, molto probabilmente nel corso della prima metà dell’anno con la possibilità che le prime immagini ufficiali possano trapelare già tra la fine del 2025 e gli inizi del 2026.

La situazione è cambiata: nuova Alfa Romeo Giulia avrà anche versioni termiche e con loro ci sarà da divertirsi

La produzione della nuova Alfa Romeo Giulia avverrrà presso Cassino nello stabilimento di Stellantis sito a Piedimonte San Germano che come sappiamo ospiterà la produzione di questo modello, della nuova Stelvio e anche di una terza vettura del Biscione sempre su piattaforma STLA Large, quasi sicuramente un nuovo grande SUV che si collocherà al vertice della gamma di Alfa Romeo come nuova top di gamma e prima auto del Biscione nel segmento E dopo molti anni.

Tornando alla nuova Alfa Romeo Giulia, questa auto inizialmente doveva essere solo elettrica e così sembrava fino a poche settimane fa anche se a dire il vero qualche voce su possibili versioni termiche era circolata già in passato. Adesso però dopo il nuovo piano Italia le voci sulle possibili versioni termniche di questa auto si stanno moltiplicando e si dice che esse saranno diverse e non solo una come si era ipotizzato in un primo momento. Tra queste si vocifera di una con motore hurricane da oltre 600 cavalli che potrebbe regalare grandi soddisfazioni agli amanti della velocità e del piacere di guida in termini di velocità pura, di accelerazione ma anche di tenuta di strada.

Una cosa al momento sembra certa e cioè che se davvero la nuova Alfa Romeo Giulia tornerà sul mercato con nuove versioni termiche per i fan del Biscione ci sarà davvero da divertirsi. Del resto parliamo di un’auto che sarà resa ancora più sportiva e aerodinamica rispetto al suo predecessore e che vanterà in gamma versioni ad altissime prestazioni come la top di gamma Quadrifoglio da oltre mille cavalli che però dovrebbe essere elettrica al 100 per cento.