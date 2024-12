Nuova Alfa Romeo Stelvio: il video di Natale del Biscione anticipa forse la sua firma luminosa

Come ci ha fatto notare il noto creatore digitale, influencer e designer automobilistico Alessandro Masera su Facebook, nel video di auguri di Alfa Romeo apparso su Instagram nelle scorse ore pare esserci un primo indizio di quella che sarà la firma luminosa posteriore della nuova Alfa Romeo Stelvio. Come si era ipotizzato nelle scorse settimane da più fonti, pare che la seconda generazione del SUV di segmento D della casa automobilistica del Biscione possa avere una firma luminosa a V nella parte posteriore che come sappiamo dovrebbe avere la coda tronca.

Primo indizio sulla nuova Alfa Romeo Stelvio negli auguri di Natale del Biscione?

Questa indiscrezione pare confermata dal video di auguri di Alfa Romeo apparso nelle scorse ore su Instagram che nella parte finale sembra mostrare la firma luminosa di un imprecisato modello che pare essere proprio la nuova Alfa Romeo Stelvio. Questo veicolo farà il suo debutto nel corso della prossima primavera forse già ad aprile. Sarà la prima auto europea di Stellantis ad usare la piattaforma STLA Large e sarà prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Cassino.

Di questa auto al momento non vi sono immagini ufficiali e nemmeno teaser. E’ probabile che i primi indizi concreti su come sarà la nuova Alfa Romeo Stelvio li avremo agli inizi del prossimo anno. Sappiamo comunque che il SUV sarà leggermente più grande del modello attuale e con uno stile ancora più sportivo e aerodinamico. Infatti la nuova Stelvio è pensata per essere un vero modello globale capace di fare bene ovunque.

Per quanto riguarda invece la gamma di motori, come vi abbiamo scritto in un altro nostro articolo di questa mattina, pare probabile che alla fine le versioni termiche vi siano e siano anche più di una. Quindi Stelvio non sarà solo elettrico ma offrirà una vasta gamma di opzioni per soddisfare le richieste di un grande numero di clienti a livello globale.