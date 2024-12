Motore 1.2 PureTech: in Francia pronti alla denuncia penale contro Stellantis

La Class Action avviata da MSonoLèguevaques, Delivret e Bousquet contro il gruppo Stellantis, rappresentando i proprietari di veicoli equipaggiati con motori 1.2 PureTech (EB2 Gen1 e Gen2), ha già raccolto l’adesione di quasi 5.000 partecipanti. A questi si potrebbero presto aggiungere altri 3.000 soggetti attualmente in lista d’attesa per unirsi all’iniziativa. I negoziati con il colosso industriale euro-americano sono stati avviati nel marzo scorso, ed entro la fine dell’estate circa 2.000 dichiaranti si sono espressi a favore della possibilità di raggiungere una risoluzione amichevole.

MSonoLèguevaques intende orientare l’azione contro Stellantis per il PureTech verso la presentazione di una denuncia penale

Stellantis, dal canto suo, ha annunciato l’intenzione di lanciare una piattaforma di compensazione a partire da gennaio 2025, che dovrebbe offrire una copertura variabile per le riparazioni ma senza prevedere alcuna compensazione economica diretta. Tuttavia, in molti casi si rende necessaria la costosa sostituzione del motore, una spesa che i proprietari ritengono ingiustificata. “Questa proposta tardiva è del tutto insufficiente,” ha dichiarato MSonoLèguevaques, che ora intende orientare l’azione verso la presentazione di una denuncia penale, ritenendo imprescindibile una presa di responsabilità più incisiva da parte di Stellantis.

“Riteniamo che sia giunto il momento di presentare una denuncia direttamente alla Procura di Versailles, almeno per reati come messa in pericolo della vita altrui, frode e pratiche commerciali ingannevoli,” dichiara M.eLeguevaques. Nel frattempo, la Procura della Repubblica ha già avviato un’indagine in merito. “Se l’inchiesta dovesse confermare l’esistenza di un sistema organizzato per nascondere i rischi, potrebbe emergere anche l’ipotesi di frode in associazione a delinquere,” aggiunge l’avvocato, sottolineando la gravità della situazione e l’importanza di accertare ogni responsabilità.

Il 15 gennaio 2025 si terrà una conferenza dedicata alla strategia legale, alla quale parteciperanno querelanti e avvocati con l’obiettivo di confermare l’azione penale contro Stellantis. Questo evento potrebbe rappresentare un’importante opportunità per coinvolgere anche i proprietari di veicoli PureTech residenti al di fuori della Francia.

“Stiamo avviando un dialogo con avvocati e associazioni di consumatori provenienti da altri paesi dell’Unione Europea, tra cui Spagna, Italia e Belgio, per permettere a tutte le vittime europee di partecipare direttamente al procedimento penale davanti ai tribunali francesi,” spiega M.eLèguevaques. L’avvocato sottolinea inoltre che l’azione collettiva potrebbe essere formalmente aperta a tutti i cittadini europei già a partire dalla primavera del 2025, creando così un fronte unitario per tutelare i diritti dei consumatori su scala continentale.