Nuova Fiat Multipla: ultime novità su prezzo, motore ibrido e versione a 7 posti

Nuova Fiat Multipla, che qui vi mostriamo in un celebre render del sito francese L’Argus, è la prossima novità della gamma della principale casa automobilistica italiana. Questa sarà una delle nuove auto più attese tra quelle che Stellantis rivelerà il prossimo anno insieme alla nuova Alfa Romeo Stelvio e alla nuova Jeep Compass. Il suo debutto se non ci saranno cambiamenti rispetto a quanto dichiarato nei mesi scorsi dai dirigenti di Fiat doverebbe avvenire nel corso del 2025.

Le ultime novità sulla nuova Fiat Multipla che molto probabilmente vedremo nel 2025

A proposito della nuova Fiat Multipla sappiamo che sarà la seconda auto della nuova famiglia Panda e nascerà sempre su piattaforma smart car di Stellantis con la produzione destinata al Nord Africa e più precisamente allo stabilimento marocchino di Stellantis a Kenitra. Sono tante le domande attorno a questa auto che come sappiamo si differenzierà dalla Fiat Grande Panda soprattutto per dimensioni maggiori di circa 40 cm che garantiranno ampio spazio al suo interno a passeggeri e bagagli.

Le ultime novità relative alla nuova Fiat Multipla si concentrano sul prezzo che secondo alcuni sarà più alto di quelli di Fiat Grande Panda ma più bassi di quelli della futura Fiat Panda Fastback. Si dovrebbe trattare di prezzi lievemente più alti rispetto a quelli della recente Citroen C3 Aircross, vettura gemella.

La nuova Fiat Multipla come Fiat Grande Panda arriverà sul mercato sia in versione ibrida che in versione elettrica al 100 per cento. Per quanto riguarda il motore ibrido, il sistema comprenderà un motore turbo a tre cilindri da 1.2 litri alimentato a benzina, abbinato a un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 48 V, in grado di sviluppare 21 kW (28 CV) e 55 Nm di coppia. L’energia sarà fornita da una batteria agli ioni di litio con una capacità di 0,9 kWh.

Infine pare sempre più probabile che la sua gamma comprenderà anche versioni a 7 posti oltre alle normali versioni a 5 posti. Maggiori dettagli su questa auto li avremo nel corso dei prossimi mesi.