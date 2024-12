Fiat Grande Panda: il debutto in Italia potrebbe slittare ancora

Fiat Grande Panda è stata la grande novità di questo 2024 per la principale casa automobilistica italiana. Le prime immagini di questo atteso modello sono state mostrate a giugno, mentre il debutto ufficiale è avvenuto lo scorso 11 luglio. Inizialmente sembrava che gli ordini per il modello si sarebbero aperti in autunno ma così non è stato. Poi si è pensato al mese di dicembre ma anche questa data è stata disattesa. Infine come vi avevamo anticipato nelle scorse settimane, era sembrato gennaio il mese più probabile per il suo arrivo in concessionaria.

Forse ci sarà ancora un ulteriore slittamento per il debutto in Italia di Fiat Grande Panda

In particolare si diceva che il debutto in concessionari poteva avvenire nel week end del 25 e 26 gennaio e la voce sembrava abbastanza veritiera dato che subito prima l’auto avrebbe fatto il suo debutto internazionale al salone dell’auto di Bruxelles. Adesso però il sito everyeye.it sostiene che alcuni concessionari di Fiat avrebbero fatto sapere che ci sarà ancora uno slittamento per quanto riguarda il debutto di Fiat Grande Panda che ariverebbe negli showroom non prima di marzo 2025. Ovviamente si tratta di semplici voci e non sappiamo se siano veritiere o prive di fondamento.

Le precedenti voci che avevano previsto un rinvio nel lancio del modello in Italia si sono rivelate veritiere. Il motivo sarebbe un problema al software del veicolo simile a quello avuto dalla Citroen C3, cosa che avrebbe consigliato un rinvio dell’apertura degli ordini che comunque in altri paesi tipo Francia e Germania si sono già aperti. Vedremo se sarà davvero marzo il mese giusto per l’apertura degli ordini di Fiat Grande Panda o se alla fine la data di gennaio 2025 che sembra quasi certa sarà confermata.

Alta cosa che a questo punto resta da capire e se il debutto di Fiat Grande Panda in Italia avverrà sia con la versione elettrica che con quella ibrida o se si partirà solo con quella elettrica come sta avvenendo in altri paesi. Se il rinvio a marzo fosse ufficialmente confermato aumenterebbero le probabilità di lancio dell’intera gamma insieme.