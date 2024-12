Peugeot nomina un nuovo direttore per Spagna e Portogallo

A partire dal 1° gennaio 2025, Ana Gema Ortega sarà ufficialmente nominata Direttore del marchio Peugeot per Spagna e Portogallo, riportando direttamente a Marco Cane, Amministratore Delegato di Stellantis Iberia. Ana Gema Ortega ha una solida formazione accademica, con una laurea in giurisprudenza e un diploma in economia conseguito presso l’Università di Deusto; ha inoltre un MBA rilasciato dall’IE Business School e un Master in Sviluppo Esecutivo ottenuto presso il CEDEP.

La sua carriera professionale ha inizio nel 2001 presso Renault Retail, nell’area vendite. Nel 2002 è stata promossa Junior Product Manager in Spagna e, due anni dopo, ha fatto il suo trasferimento a Parigi presso Renault SAS, dove ha assunto il ruolo di Coordinatore Marketing Importatori Europei, per poi diventare Senior Product Manager Veicoli Commerciali.

Al suo ritorno in Spagna, Ana Gema Ortega ha ricoperto il ruolo di Delegata Commerciale, e successivamente è stata nominata Coordinatrice Marketing del Gruppo Renault in Spagna. Nel 2017 è diventata Direttore della Flotta del Gruppo Renault in Spagna e, dal 2021, ha ricoperto la carica di Direttore Vendite di Dacia in Spagna. Adesso dunque per lei comincia una nuova avventura come direttore della casa automobilistica del Leone in due mercati importantissimi.

Dunque per Peugeot una novità importante in Spagna e Portogallo, due mercati chiave per la futura espansione del marchio del Leone su cui il gruppo Stellantis non nasconde di puntare forte per i prossimi anni per crescere ancora conquistando nuove quote di mercato.