Stellantis Iberia: Marco Cane, nominato Amministratore Delegato

Con effetto immediato, Marco Cane viene nominato Amministratore Delegato di Stellantis Iberia (Spagna e Portogallo), riportando a Luca Napolitano, Sales Operations e Lancia Global Brand CEO. Sarà responsabile dello sviluppo commerciale dei marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Leapmotor, Opel e Peugeot per i mercati spagnolo e portoghese, nonché di veicoli usati, post vendita, pezzi di ricambio e servizi. Sostituisce Pablo Puey, la cui prossima posizione sarà comunicata più avanti.

Marco Cane è laureato in Economia presso l’Università di Economia e Commercio di Torino. Con una vasta esperienza finanziaria, ha iniziato la sua carriera professionale in Magneti Marelli Sistemi Elettronici, nel 2003, come R&D Controller. Due anni dopo entra in Iveco dove sviluppa diverse funzioni nell’area finanza, fino a quando nel 2008 entra a far parte di Fiat Powertrain Technologies (Gruppo Fiat), ricoprendo gli incarichi di Financial Reporting Specialist e Sector Controller e nel 2012 Financial Reporting Specialist in Fiat SpA.

Nel 2013 diventa responsabile delle finanze del marchio Jeep nella regione EMEA, come Jeep Brand Controller per la regione EMEA e un anno dopo viene nominato Business Center Italy e Fleet & Business Controller per la regione EMEA di Fiat Chrysler Automobiles. Nel 2017 è stato nominato Controller del marchio e delle vendite e del marketing della regione EMEA. Nel 2020 entra a far parte del marchio Maserati come Maserati Commercial Controller. Dal 2022 ad oggi è stato Chief Financial Officer di Maserati.