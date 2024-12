Nuova Citroën C3 Hybrid con cambio eDCT: aperti gli ordini in Italia, ecco quanto costa

Sono ufficialmente aperti gli ordini per la nuova Citroën C3 Hybrid, dotata di cambio automatico a doppia frizione, un veicolo che segna l’ingresso nel mondo dell’elettrificazione e arricchisce la gamma multienergia della gamma C3. Questo modello ibrido rappresenta una scelta pratica e intelligente, sempre più apprezzata dai clienti come un passo importante verso la transizione verso una mobilità più sostenibile.

Al via gli ordini per la nuova Citroën C3 Hybrid

Il motore ibrido della nuova Citroën C3 Hybrid unisce comfort e prestazioni elevate, offrendo una guida estremamente fluida e integrando appieno l’esperienza di guida elettrica. La tecnologia ibrida consente di percorrere non solo i tratti cittadini, dove si può viaggiare in modalità completamente elettrica a velocità inferiori ai 30 km/h, ma anche di affrontare percorsi urbani, extraurbani e autostradali, utilizzando l’energia elettrica nelle fasi di rilascio dell’acceleratore o nelle discese, ottimizzando così l’efficienza energetica.

Il sistema di avviamento della nuova Citroën C3 Hybrid è stato progettato per garantire un’accelerazione silenziosa e transizioni fluide tra il motore a combustione interna e quello elettrico. Al centro di questa innovativa tecnologia si trova il motore a benzina a 3 cilindri da 1,2 litri, in grado di sviluppare una potenza di 100 CV, supportato da una batteria agli ioni di litio da 48 Volt. Il motore termico è abbinato a un avanzato cambio a doppia frizione a 6 rapporti eDCT, che integra un motore elettrico da 21 kW (un’unità sincrona a magnete permanente), un inverter e un’unità di trasmissione centralizzata, creando un sistema altamente performante e tecnologicamente avanzato.

L’assistenza elettrica, in particolare, potenzia la risposta del veicolo a bassi regimi, migliorando la prontezza nelle partenze e assicurando accelerazioni rapide e transizioni impercettibili tra le modalità di guida. In aggiunta, il sistema è in grado di recuperare energia nelle fasi di decelerazione, aumentando l’efficienza complessiva del veicolo. Grazie all’utilizzo del Ciclo Miller e ad altre soluzioni tecnologiche avanzate, il motore riduce sensibilmente i consumi di carburante e le emissioni di CO2, contribuendo così a un impatto ambientale più contenuto.

La nuova Citroën C3 Hybrid offre un perfetto equilibrio tra prestazioni eccezionali e un’esperienza di guida altamente piacevole, grazie alla sinergia tra il motore termico e quello elettrico. L’accelerazione da 0 a 100 km/h viene completata in soli 11 secondi, grazie alla coppia immediata generata dal motore elettrico, che consente una risposta rapida e lineare.

Questo sistema risulta particolarmente vantaggioso nelle fasi di partenza, dove riduce significativamente il fenomeno del “turbolag” e assicura una reattività quasi istantanea appena si preme l’acceleratore. In modalità esclusivamente elettrica, il motore a combustione rimane spento, attivandosi solo quando è necessaria una potenza extra, offrendo così un perfetto equilibrio tra efficienza e prestazioni elevate. Questa configurazione ottimizza il piacere di guida, garantendo transizioni morbide e un’accelerazione fluida e continua, che risulta ideale sia per l’uso quotidiano in città che per gli spostamenti extraurbani.

L’alimentazione ibrida della nuova Citroën C3 Hybrid offre una serie di vantaggi notevoli, tra cui la possibilità di partire in modalità esclusivamente elettrica, che garantisce un’avvio silenzioso e fluido senza il consumo di benzina. Il motore elettrico migliora ulteriormente l’efficienza e il comfort di guida, consentendo al motore a combustione di rimanere spento in situazioni particolari, come ad esempio nei percorsi cittadini a velocità inferiori ai 30 km/h o durante la guida costante e regolare. In questi contesti, è possibile percorrere fino a 1 km in modalità completamente elettrica, anche su strade extraurbane o autostrade, sfruttando la spinta elettrica durante il rilascio dell’acceleratore o in discesa, contribuendo così a ridurre il consumo di carburante.

Il sistema avanzato consente anche di eseguire piccoli movimenti in avanti senza necessità di accelerare, una caratteristica particolarmente utile nel traffico intenso. Inoltre, la funzione e-parking consente di effettuare manovre precise e silenziose in modalità elettrica. Un altro aspetto positivo di questa tecnologia è la capacità di recuperare energia durante le fasi di decelerazione, ottimizzando ulteriormente l’efficienza complessiva del veicolo.

I benefici concreti derivanti da questa tecnologia sono evidenti: una riduzione significativa delle emissioni di CO2, un abbassamento del livello di inquinamento acustico, un miglioramento del comfort di guida e una maggiore fluidità e reattività nel comportamento del veicolo. Grazie al cambio automatico a doppia frizione electric dual clutch, che rende l’utilizzo del veicolo ancora più semplice e intuitivo, la nuova Citroën C3 Hybrid si presenta come una soluzione versatile e rispettosa dell’ambiente, rispondendo alle esigenze quotidiane di mobilità con praticità e libertà di movimento.

La gamma della nuova Citroën C3 Hybrid si articola in due allestimenti, You Pack Plus e Max, con un prezzo di partenza da 20.550 Euro. Fin dal livello base, l’equipaggiamento di serie è particolarmente ricco e include caratteristiche come il climatizzatore, i sensori di parcheggio, il Citroën Head Up Display, le sospensioni Citroën Advanced Comfort, ruote da 17 pollici, un tetto bicolore con barre, il sistema My Citroën Drive con schermo centrale da 10,25 pollici e i sedili Citroën Advanced Comfort.