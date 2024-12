Fiat: al via “Topolino Lovers”, il programma che trasforma i Clienti in Ambassador della mobilità sostenibile

Fiat Topolino rappresenta una soluzione innovativa per la mobilità urbana sostenibile, progettata per garantire un’alta accessibilità in ogni suo aspetto. Oltre alla vettura stessa, la proposta include un costo competitivo, un processo di acquisto completamente digitale e una distribuzione che va oltre la rete ufficiale Fiat, includendo anche gli store Unieuro. In linea con questa filosofia, Fiat offre ai futuri clienti la possibilità di scoprire Topolino attraverso l’esperienza di chi già lo utilizza quotidianamente.

Il programma «Topolino Lovers» offre l’opportunità ai potenziali clienti, di scoprire e provare Fiat Topolino in un contesto inedito

Con “Topolino Lovers”, Fiat offre una nuova modalità di scoperta di Fiat Topolino, basata sulle testimonianze dirette di clienti che già lo utilizzano ogni giorno e che sono vicini a chi è interessato all’acquisto. Attraverso questo programma, i potenziali acquirenti possono entrare in contatto con i proprietari per ascoltare le loro esperienze. Il programma nasce dalla consapevolezza che molte persone cercano rassicurazioni prima di acquistare, trovandole in opinioni di fiducia, recensioni online o confronti diretti con chi ha già esperienza del prodotto.

Fiat ha creato un nuovo canale di comunicazione dedicato a Fiat Topolino, con l’intento di offrire ai propri clienti più entusiasti l’opportunità di diventare Ambassador del veicolo. In questo ruolo, gli Ambassador potranno condividere la loro esperienza, mostrare il loro veicolo e farlo provare a chi è interessato, fornendo tutte le informazioni necessarie a chi desidera saperne di più. Chi sarà scelto per questo programma avrà la possibilità di ottenere vantaggi economici, legati sia ai test drive che riuscirà a organizzare, sia alle vendite finalizzate grazie alla sua attività.

“Topolino Lovers” è un progetto pensato per supportare la transizione energetica, poiché il ruolo degli Ambassador, che vivono quotidianamente la mobilità sostenibile, contribuisce ad accelerare la consapevolezza sull’importanza di rispettare l’ambiente. Mostrando come sia semplice e vantaggioso adottare la mobilità elettrica, gli Ambassador diventano un esempio tangibile per tutti.

Per diventare Ambassador, è necessario essere proprietari di una Fiat Topolino e avere la passione per il modello, condividendo la propria esperienza di guida con chi è curioso di saperne di più prima dell’acquisto. L’obiettivo è creare un dialogo amichevole e trasparente con i potenziali clienti, offrendo loro un’opportunità di confronto diretto.

Per aderire al programma, è sufficiente registrarsi attraverso un apposito modulo e inviare la propria candidatura sulla piattaforma dedicata: Diventa Ambassador. Gli Ambassador riceveranno un compenso di 10€ per ogni test drive prenotato e 75€ per ogni Fiat Topolino acquistata dopo un test drive.

I clienti interessati avranno la possibilità di contattare gli Ambassador tramite una pagina web basata sulla geolocalizzazione, in modo da mettersi in contatto con l’Ambassador più vicino. Sarà sufficiente fissare un appuntamento (online o fisico) per scoprire tutte le caratteristiche di Topolino. Successivamente, potranno ordinare il veicolo online e diventare così nuovi clienti del marchio.

Giuseppe Galassi, Managing Director di Fiat e Abarth in Italia, ha affermato: «Topolino Lovers si inserisce perfettamente nella strategia di Fiat di offrire soluzioni sempre più accessibili e in linea con i nuovi stili di vita e di consumo dei nostri clienti. FIAT è da sempre al fianco degli italiani con iniziative concrete che rendono l’innovazione tecnologica alla portata di tutti, promuovendo una mobilità sempre più sostenibile e responsabile. Questo progetto, infatti, consente di condividere direttamente l’esperienza con Topolino, facilitando la conoscenza di un veicolo che sta diventando sempre più apprezzato e richiesto dal pubblico italiano».