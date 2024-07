Fiat Topolino potrà essere ordinata anche da Unieuro

Fiat Topolino potrà essere ammirata e anche ordinata in 20 punti vendita selezionati di Unieuro. Ciò è possibile grazie ad una partnership tra la principale casa automobilistica italiana e Unieuro per promuovere la nuova Topolino ambasciatrice della micro mobilità sostenibile soluzione ottimale per le nostre città. Sono stati scelti 20 punti vendita Unieuro in Italia, selezionati appositamente per la loro grandezza e vicinanza alle principali città, dove il pubblico potrà ammirare la Topolino Dolcevita, la versione aperta del nuovo veicolo. Questa sarà esposta in un’area arricchita da una vasta gamma di accessori, tutti perfettamente coordinati con lo stile del veicolo.

Fiat e Unieuro insieme per promuovere la micro-mobilità urbana con la nuova Fiat Topolino

Con la nuova Fiat Topolino la casa torinese offre un grosso contributo a rendere la mobilità nelle strade delle nostre città più sostenibile con un pezzo pensato per i più giovani che si può guidare dai 14 anni in su. Ricordiamo che Unieuro è il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, con un approccio omnicanale che integra più di 500 punti vendita e la piattaforma digitale unieuro.it. Grazie a competenza, passione e impegno, il marchio garantisce un’esperienza di consumo distintiva e personalizzata, mettendo ogni cliente al centro di un ecosistema che offre vicinanza e servizio. Analogamente, FIAT punta ad accompagnare la transizione all’elettrico attraverso l’innovazione continua dei suoi prodotti e una customer experience sempre più coinvolgente e digitale.

La nuova Fiat Topolino prodotta in Marocco presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra e disegnata in Italia presso il Centro Stile Fiat di Torino rappresenta la soluzione ideale per decongestionare le nostre strade e allo stesso tempo rendere la mobilità nelle città decisamente più sostenibile.

Giuseppe Galassi, Managing Director di Fiat & Abarth in Italia, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi della collaborazione con Unieuro, un brand italiano votato all’innovazione e alla sostenibilità. Insieme, proseguiamo il nostro cammino verso una mobilità smart e sostenibile per le città, rendendo la guida elettrica facile e accessibile a tutti. Inoltre, con l’esposizione di Topolino Dolcevita negli store di Unieuro, diamo il via alla stagione estiva, rendendo ancora più semplice scoprire da vicino la qualità e la bellezza della nuova icona della mobilità urbana a zero emissioni.”