Nuova Fiat Punto sarà una delle auto compatte per Pomigliano?

Nuova Fiat Punto è una di quelle auto di cui solo pochi giorni fa vi avevamo parlato in un altro articolo dove elencavamo le vetture maggiormente rimpiante dai clienti di Fiat e non solo che attualmente non era prevista tra le novità del brand. Tuttavia le cose cambiano molto velocemente nel mondo dei motori e il recente Piano Italia di Stellantis sembra aver riaccesso le speranze tra i fan del veicolo di rivedere in futuro questa auto nella gamma della principale casa automobilistica italiana.

Pomigliano sogna la nuova Fiat Punto: Sarà lei una delle due auto compatte previste per lo stabilimento?

Infatti abbiamo saputo che nei prossimi anni lo stabilimento Stellantis di Pomigliano D’Arco in Campania oltre alla nuova Fiat Pandina dovrebbe accogliere altre due auto compatte di Stellantis che nasceranno su piattaforma STLA Small. Questa è la piattaforma che verrà utilizzata per le nuove Opel Corsa e Peugeot 208 che però difficilmente saranno prodotte nello stabilimento italiano dato che la loro produzione sembra ormai ben avviata in Spagna. Dunque nasce la curiosità di conoscere i nomi di queste due auto. Se qualcuno ipotizza le nuove Lancia Delta e l’erede di Giulietta c’è anche chi pensa o almeno sogna il clamoroso ritorno di una nuova Fiat Punto.

Nuova Fiat Punto

Una nuova Fiat Punto sulla stessa piattaforma di Peugeot 208 e Opel Corsa colmerebbe un vuoto nella gamma della casa torinese che in quel segmento per adesso offre solo SUV. Inoltre una vettura di questo tipo assieme ad un altro modello e alla nuova Fiat Pandina sarebbe capace di garantire per molti anni la piena occupazione della fabbrica campana di Stellantis. Scomparsa dal mercato nel 2018, questa celebre utilitaria continua a far parlare di sé per l’attesa di una seconda generazione, che sembrava davvero vicina quando nacque Stellantis nel 2021. Inizialmente prevista per il 2023, la sua uscita è poi rimasta in sospeso, lasciando gli appassionati e gli addetti ai lavori con molte domande. Ora, con il recente rilancio dello stabilimento campano, si riaccende la speranza: potrebbe finalmente essere arrivato il momento del tanto atteso ritorno di questo iconico modello? Solo il tempo e le decisioni strategiche del marchio ci daranno una risposta definitiva.