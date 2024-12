Nuova Fiat Pandina: c’è futuro dopo il 2029?

L’attuale Fiat Panda da alcuni soprannominata Pandina per differenziarla maggiormente da Fiat Grande Panda continua ad essere una vettura estremamente popolare. Sebbene sia presente sul mercato da molti anni continua ad essere l’auto più venduta in Italia e una delle più vendute in Europa. Merito di un rapporto qualità prezzo davvero eccezionale. Considerato che Fiat Grande Panda è un vero e proprio SUV con circa 40 cm in più di lunghezza, una maggiore larghezza e altezza da terra c’è chi si chiede se in futuro ci sarà la possibilità di vedere una nuova Fiat Pandina nella gamma della casa automobilistica torinese.

Ci si chiede se vi sia speranza di avere una nuova Fiat Pandina dopo il 2029

Al momento non è previsto l’arrivo di una nuova generazione con il modello attuale che salvo cambiamenti continuerà ad essere prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano fino al 2029. Tuttavia nel mondo dei motori le cose cambiano rapidamente e sebbene al momento non sia nei piani di Fiat non possiamo escludere al 100 per cento che un simile modello non possa tornare a fare capolino dal 2030 nella gamma della principale casa italiana come sorella minore di Fiat Grande Panda.

A proposito di una nuova Fiat Pandina qui vi mostriamo un render che ipotizza quello che potrebbe essere il suo design in caso di ritorno sul mercato al posto del modello attuale. Ovviamente si tratta di una semplice ipotesi di un creatore digitale indipendente e dunque non escludiamo che anche si facesse potrebbe essere molto diversa da questa auto. Vedremo in proposito che novità ci saranno nel corso dei prossimi anni da parte di Fiat.

Una cosa è certa e cioè che l’arrivo di un simile modello nella gamma di Fiat sarebbe gradito a molti vista la popolarità dell’attuale modello. Non tutti infatti vedono di buon grado la possibilità di passare ad un’auto più grande come la Grande Panda.