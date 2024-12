Fiat Punto, Alfa Romeo Giulietta e Lancia Thema sono le auto più rimpiante tra quelle che non arriveranno

Fiat Punto, Alfa Romeo Giulietta e Lancia Thema sono tre tra le auto di cui si parla di più quando si pensa al futuro di Fiat, Alfa Romeo e Lancia. La verità è però che al momento nessuno di questi modelli sembra avere chance di tornare nella gamma delle rispettive case automobilistiche. Dunque sono destinate ad essere le auto più rimpiante dai numerosi fan dei tre marchi che chiedono a gran voce il loro ritorno.

Pare proprio che Fiat Punto, Alfa Romeo Giulietta e Lancia Thema non torneranno, almeno per ora

Quella che pare avere un minimo di possibilità sembra essere Alfa Romeo Giulietta anche se a dire il vero è più probabile l’arrivo di un nuovo modello con un nome diverso che prenda il suo posto nel segmento C del mercato premium affiancando il SUV Alfa Romeo Tonale. In proposito si dice che questa auto possa chiamarsi nuova Alfa Romeo Alfetta oppure nuova Brera. Questo a causa di uno stile completamente diverso che suggerisce ai dirigenti del Biscione un cambio di nome per l’auto che userà la piattaforma STLA Small e che forse arriverà tra il 2027 e il 2028.

Nessuna possibilità di ritorno, almeno nel breve e medio termine per quanto riguarda Fiat Punto. Del suo ritorno con una nuova generazione si era parlato quando nel 2021 era nata Stellantis ma quasi da subito si era capito che il suo ritorno era un’utopia e che molto probabilmente Fiat avrebbe puntato su altri modelli, forse anche per non pestare i piedi a vetture del calibro di Peugeot 208, Opel Corsa etc. Fiat invece punterà su crossover e SUV ed infatti dopo 600 e Fiat Grande Panda arriveranno anche la nuova Fiat Multipla e Fiat Panda Fastback mentre usciranno di scena la 500X e la Tipo.

Fiat Punto dunque è destinata a rimanere un semplice sogno di molti come testimoniato dai numerosi render apparsi negli ultimi anni ad ipotizzare quello che potrebbe essere il suo aspetto. Discorso a parte va fatto per la nuova Lancia Thema. Questa vettura non è una delle tre auto ufficialmente confermate per il futuro di Lancia. Il CEO Luca Napolitano ha detto chiaramente che dopo la nuova Ypsilon arriveranno la nuova Gamma e la nuova Delta. Dunque per la Thema non ci dovrebbe essere spazio.

Tuttavia dato che la gamma di Lancia in futuro potrebbe contare su più di tre modeli, non possiamo escludere che nel lungo periodo, sempre che il marchio non venga messo da parte da Stellantis, possa esserci spazio anche per una berlina con le caratteristiche di una Lancia Thema ma ovviamente in versione moderna e con gli elementi di design del nuovo corso di Lancia. Se ciò avverrà però lo scopriremo non prima del 2030.