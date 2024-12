Lancia è una delle principali star del Salone di Bruxelles

Alla 101a edizione del Salone dell’automobile di Bruxelles, in programma dall’11 al 19 gennaio , Lancia esporrà le sue ultime creazioni, la Ypsilon Rally 4 HF e la Ypsilon nelle configurazioni elettrica e ibrida , per sottolineare il suo inarrestabile Rinascimento, ovvero il suo solido e ambizioso percorso che la sta rendendo ancora una volta un marchio desiderabile, rispettato e affidabile nel mercato premium europeo.

Al Salone dell’automobile di Bruxelles Lancia brillerà presentando i primi veicoli del suo Rinascimento

La star dello show sarà la Ypsilon Rally 4 HF . Progettata specificamente per le corse, è equipaggiata con un motore 1.2 litri, 3 cilindri che eroga 212 CV e presenta un cambio a 5 marce con innesti frontali e differenziale autobloccante meccanico. La configurazione a trazione anteriore garantisce agilità e prestazioni elevate, rendendola ideale per i giovani piloti che vogliono farsi un nome. Categoria in cui si affinano i fondamentali dello sport, la categoria Rally 4 rappresenta la passione pura e il primo passo per i campioni di domani.

Inoltre, debuttando con la Ypsilon Rally 4 HF, l’emozionante “Trofeo Lancia Rally” si svolgerà in 6 gare del Campionato Italiano Rally 2025, con vincite individuali e di fine stagione per un totale di circa 300.000 € per i vincitori di categoria e per il campione del trofeo. Quest’ultimo avrà poi la possibilità di guidare la Ypsilon Rally 4 HF ufficiale del team Lancia Corse HF guidata da Eugenio Franzetti, che vanta una vasta esperienza nel mondo del motorsport. L’audace Ypsilon Rally 4 HF può già essere ordinata tramite lo Stellantis Motorsport Racing Shop ed è disponibile al prezzo di 74.500 €.

Per la messa a punto del nuovo modello, il marchio si è affidato a Miki Biasion, una vera leggenda del motorsport che, tra gli anni ’80 e ’90, si è legato indissolubilmente alla Lancia ed è diventato il pilota italiano di maggior successo della storia. Inoltre, la pista è un importante banco di prova per migliorare la tecnologia e la sicurezza di tutte le vetture della serie. Nel caso della Nuova Ypsilon, il campione veneto ha riservato elogi particolari a questo “trasferimento” che ha permesso al modello Lancia di distinguersi in termini di reattività, comfort e silenziosità sia sui percorsi collinari tortuosi che sulle strade cittadine.

Dietro l’iconica Delta del team Martini Racing, Biasion ha vinto i Campionati del Mondo del 1988 e del 1989, aiutando Lancia a diventare il marchio di maggior successo di sempre con dieci Campionati del Mondo Costruttori, tre Campionati del Mondo Costruttori ed Endurance, una 1000 Miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana. In quella che sarà sicuramente una giornata emozionante, Miki Biasion avrà l’onore di inaugurare personalmente la Ypsilon Rally 4 HF il 10 gennaio , primo giorno del Salone dell’automobile di Bruxelles.

Protagonista dell’area espositiva Lancia è la Nuova Ypsilon , nelle configurazioni Ibrida ed Elettrica. Nello specifico, la gamma si compone di tre versioni per tre diverse tipologie di clienti: l’elegante Nuova Lancia Ypsilon, dedicata ai clienti più giovani; la Nuova Lancia Ypsilon LX, la versione più completa e con il più alto allestimento; l’Edizione Cassina, per chi desidera sentirsi a casa in auto. Ogni allestimento richiama il concetto elegante ma sostenibile di sentirsi a casa, in perfetto stile Lancia, che culmina nell’esclusiva Edizione Cassina, sintesi di design, comfort e benessere. Tra gli altri eventi, una versione top di gamma è stata protagonista di un viaggio a tappe partito da Milano la mattina dell’11 luglio, con arrivo a Perugia nel pomeriggio.

Le forme sinuose della Nuova Lancia Ypsilon si ispirano ai modelli che hanno fatto la storia del brand, come i fanali posteriori rotondi, chiaro riferimento alla Lancia Stratos, e l’iconico “calice” sul frontale, ora rivisitato in tre fasci di luce LED. Senza contare che la Nuova Lancia Ypsilon è la prima vettura di serie Stellantis dotata del sistema SALA, l’interfaccia virtuale intelligente che assicura un’esperienza di guida confortevole in linea con la tecnologia senza sforzo di Lancia. La nuova creatura del marchio italiano è inoltre best-in-class nel segmento B delle hatchback premium, grazie alle dotazioni più complete della sua categoria: un ampio display da 10,25″, il miglior sistema di assistenza al parcheggio di serie e il miglior sistema di illuminazione esterna per tecnologia ed estensione. Ed è anche l’unica del segmento dotata di Guida Autonoma di Livello 2 di serie.

Ogni versione della gamma è disponibile in configurazione elettrica e ibrida, rendendo il modello leader del segmento in termini di versatilità, efficienza e rispetto per l’ambiente. Nello specifico, la versione ibrida è alimentata da un motore ibrido di ultima generazione, con motore 1.2 litri da 100 CV (74 kW) e tecnologia a 3 cilindri da 48 V, che abbina la massima efficienza alla massima affidabilità. Al contrario, la versione 100% elettrica incarna la visione del marchio in termini di autonomia, tempi di ricarica ed efficienza per prestazioni leader del segmento. Il modello è equipaggiato con un propulsore da 156 CV/115 kW e una batteria da 51 kWh, per garantire un’autonomia fino a 403 km (ciclo combinato WLTP) e una ricarica rapida in 24 minuti (dal 20% all’80%) o sufficiente per 100 km in 10 minuti.

Infine, è importante notare che Lancia ha celebrato il suo ritorno in Belgio-Lussemburgo lo scorso settembre con l’inaugurazione di sei showroom ad Aartselaar, Overijse, Kortrijk, Ghent, Gilly e Bertrange, e la recente aggiunta di sedi a Drogenbos, Hasselt, Namur e Herstal, nonché 14 punti di assistenza. Dopo tutto, un processo di internazionalizzazione è una parte essenziale del Rinascimento di Lancia, che include una rete iniziale di 70 nuovi showroom in 70 grandi città europee. I primi mercati coinvolti sono Francia, Spagna, Belgio-Lussemburgo, Paesi Bassi e, entro il 2025, Germania. Tutti questi showroom presenteranno la nuova identità aziendale del marchio, che riflette i quattro pilastri alla base del suo piano strategico: qualità, elettrificazione, sostenibilità e un modello di vendita innovativo.