Nuova Opel Frontera: il SUV elettrificato in video

La nuova Opel Frontera punta sull’elettrificazione e viene offerta con alimentazione ibrida o 100% elettrica. Un video, diffuso in queste ore dalla casa di Rüsselsheim, ne celebra le alchimie. Questo SUV è disponibile con due possibili layout interni: a cinque e sette posti. Così può soddisfare meglio le variegate esigenze della clientela. Oltre a regalare ampi spazi interni, offre anche robustezza ed efficienza, in un quadro tecnologico allineato ai canoni della modernità.

Nei fotogrammi del filmato si coglie in pieno il design audace, che sposa la più recente filosofia stilistica del marchio tedesco. Sicuramente il carattere non gli fa difetto, grazie al look incisivo e robusto. Il frontale Vizor nero con il nuovo emblema “Blitz” conferisce alla nuova Opel Frontera un’identità unica. I fari Intelli-LED con abbaglianti automatici trovano una felice integrazione in questo quadro. Nella vista laterale, uno degli elementi dialettici più particolari è il caratteristico montante C, che divide visivamente lo spazioso abitacolo.

I progettisti, nel configurare quest’ultimo, hanno puntato molto sulla praticità e sull’esaltazione dei volumi, con scelte grafiche che lo rendono ancora più arioso sul piano visivo. Riuscito l’innesto del Pure Panel completamente digitale con display informativo per il conducente e dello schermo di infotainment, entrambi da 10 pollici.

La tecnologia è perfettamente al passo coi tempi ed anche lo spirito green si esprime nel solco dei canoni attuali. Di particolare rilievo, su questo piano, i sedili Intelli-Seat, disponibili come optional, plasmati con materiali sostenibili, frutto del riciclo. Diversi gli alloggiamenti nelle diverse aree di stivaggio presenti nell’abitacolo. A favore della nuova Opel Frontera gioca anche la sua capacità di carico flessibile. Per aumentare al massimo il volume del bagagliaio bisogna abbassare i sedili posteriori, recuperando così circa 1.600 litri di spazio per i bagagli. Niente male, vero?

Come già scritto, sul fronte propulsivo sono due le opzioni elettrificate offerte alla scelta della clientela. Da un lato la motorizzazione Hybrid, con tecnologia a 48 volt, il cui prezzo di partenza è fissato a 24.500 euro. Qui il cuore endotermico a benzina da 1.2 litri da 74 kW (100 CV) è affiancato da un’unità elettrica da 21 kW (28 CV). Quest’ultima può essere abbinata anche a un motore 1.2 turbo da 100 kW (136 CV), ma i prezzi salgono, spingendosi a un livello che parte da 26.000 euro. Alla riduzione delle emissioni di CO2 concorre, in entrambi i casi, il cambio elettrificato a doppia frizione a sei marce, sviluppato in chiave ecologica.

Sulla Opel Frontera Electric, 100% alla spina, l’energia dinamica giunge da un propulsore elettrico da 83 kW (113 CV), dotato di batteria da 44 kWh (netti). L’autonomia, nel ciclo WLTP, può spingersi fino a 305 chilometri. Il prezzo di acquisto è fissato in 29.900 euro. Nella versione “Long Range”, il SUV alla spina della casa tedesca sarà in grado di percorrere fino a circa 400 chilometri, aumentando la gittata dell’azione. La nuova Opel Frontera è disponibile sia con allestimento Edition che GS. Quest’ultima spinge più in alto la dotazione di serie.