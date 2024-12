Opel: comfort di seduta eccezionale per i nuovi Grandland e Frontera

Quest’anno Opel celebra “125 anni di produzione automobilistica ”. Da 125 anni, il marchio con Blitz rende accessibili a tutti tecnologie all’avanguardia: da soluzioni di guida efficienti e a risparmio di risorse, a sistemi di sospensioni adattive e sistemi di assistenza all’avanguardia che aumentano la sicurezza per tutti gli utenti della strada. I sedili giusti sono fondamentali anche per la sicurezza e il comfort, poiché i sedili ergonomici e adatti alla schiena mantengono il conducente rilassato, anche durante i lunghi viaggi. Anche Opel ha attribuito grande importanza a questo aspetto sin dalla produzione della sua prima automobile, la Patentmotorwagen System Lutzmann. I clienti possono ora provare gli ultimi sviluppi in termini di comfort dei sedili della nuova Opel Grandland e della nuova Opel Frontera.

Nuova Opel Frontera: innovativi sedili Intelli-Seat con funzionalità ergonomica brevettata

La nuova Opel Frontera e la Opel Grandland si distinguono per il loro design unico, le tecnologie all’avanguardia, le soluzioni pratiche e i sedili innovativi. I sedili Intelli-Seats, pensati per il conducente e i passeggeri, sono già disponibili sulla Frontera, un veicolo ideale per la famiglia e particolarmente economico. Questa tecnologia brevettata assicura un comfort ottimale anche nei lunghi viaggi, riducendo le vibrazioni durante la guida. In inverno, il sistema di riscaldamento dei sedili offre una sensazione ancora più piacevole. Inoltre, i sedili sono progettati con materiali riciclati totalmente sostenibili, in linea con l’approccio ecologico “Greenovation”.

Nel nuovo SUV di punta Grandland, la funzionalità ergonomica Intelli-Seat è ora inclusa di serie su tutti i sedili anteriori. Per chi desidera un comfort ancora superiore, il vincitore del premio “Volante d’Oro 2024” offre anche l’Intelli-Seat Pro, in pelle Nappa, certificato da AGR (Aktion Gesunder Rücken eV). Opel ha ulteriormente perfezionato questo sedile, introducendo nuove caratteristiche di comfort. Per la prima volta nella Grandland, sono presenti supporti laterali regolabili. I cuscini d’aria nelle superfici laterali degli schienali migliorano il sostegno laterale e possono essere adattati alle preferenze individuali. Inoltre, i sedili anteriori offrono ventilazione, programmi di massaggio e molte altre funzionalità. L’Intelli-Seat Pro rappresenta il massimo in termini di comfort e regolazioni personalizzabili nella gamma Opel.

Nel XIX secolo, l’automobilismo si concentrava principalmente sulla potenza del motore, con il comfort che aveva un ruolo marginale. I sedili delle prime automobili, come la Opel Patentmotorwagen del 1899, erano rigidi e non regolabili, spesso ispirati ai sedili delle carrozze. Tuttavia, nel 1929, la Opel 4/20 “Moonlight Roadster” introdusse sedili più bassi e con maggiore libertà di movimento, e negli anni ’30 vennero aggiunti sedili anteriori regolabili in lunghezza.

Nel 1956, la Kapitän L innovò con sedili reclinabili, aumentando il comfort e la sicurezza. Negli anni ’60, la casa tedesca continuò a migliorare i suoi sedili, introducendo poggiatesta e sedili sportivi, come quelli della GT. Nel 1978, la Opel Monza introdusse sedili regolabili in altezza, dando una nuova importanza al comfort e alla personalizzazione della posizione di guida.

Negli anni ’90, la Opel Zafira rivoluzionò il mercato con il sistema Flex7, che consentiva di trasformare facilmente la monovolume a sette posti in un veicolo per il trasporto di merci. Nel 2003, Opel fu pioniera nel comfort ergonomico, introducendo sedili certificati AGR (Campagna per la schiena sana) sulla Opel Signum. Questo approccio continuò con modelli come la Opel Insignia e Meriva, che offrivano sedili regolabili elettricamente e funzionalità avanzate come il massaggio e la ventilazione. Oggi, Opel continua a sviluppare sedili ergonomici avanzati, come quelli nella Opel Frontera e Grandland, che offrono una maggiore regolabilità e comfort, mirando a garantire una guida salutare e rilassante.