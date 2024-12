DS Automobiles, al Salone di Bruxelles ci sarà tutta la nuova proposta elettrificata

Tra poche settimane, il Salone dell’Automobile di Bruxelles accoglierà il debutto mondiale di DS N°8, il nuovo gioiello elettrico del marchio DS Automobiles. L’evento si terrà presso il Brussels Expo dal 10 al 19 gennaio 2025, con la giornata del 10 riservata alla stampa.

Ispirata al concept DS “Aero Sport Lounge“, la DS N°8 rappresenta una sintesi perfetta tra lusso, comfort e sostenibilità. Questo SUV coupé elettrico si distingue per il suo design raffinato e la straordinaria efficienza aerodinamica, con un coefficiente di resistenza di soli 0,24.

La DS N°8 è il primo modello 100% elettrico del marchio e offre prestazioni di alto livello: fino a 750 km di autonomia WLTP, di cui oltre 500 km in autostrada, e una potenza che raggiunge i 350 CV, disponibile sia a trazione anteriore che integrale.

Il pubblico potrà ammirare la DS N°8 presso lo stand DS Automobiles, situato nell’area Premium del Gruppo Stellantis (Padiglione 5). Qui, oltre al modello fisico, i visitatori avranno accesso a uno schermo interattivo che permetterà di esplorarne i dettagli, i colori e gli allestimenti interni attraverso il DS Design Studio, uno strumento digitale immersivo per la configurazione personalizzata.

La versione in esposizione, allestimento Étoile, si presenta nella sofisticata tinta Crystal Pearl, con un elegante contrasto bicolore nero su tetto e cofano, mentre gli interni in pelle Nappa Alezan Brown riflettono la cura artigianale tipica del marchio.

Lo stand non sarà dedicato esclusivamente alla DS N°8. Tre altri modelli elettrificati saranno presenti per mostrare la varietà delle soluzioni offerte dal marchio. Il DS 3 E-Tense è il SUV urbano 100% elettrico con una batteria da 54 kWh, autonomia di 404 km WLTP e una potenza di 156 CV. Per gli interni troveremo Alcantara Deep Black e per la carrozzeria la colorazione Diva Red a sottolineare l’eleganza e la versatilità del veicolo.

Il DS 4 Hybrid mostrerà il suo design dinamico e il motore ibrido da 136 CV. Questo modello si distingue per la riduzione delle emissioni e il funzionamento a zero emissioni per oltre il 50% del tempo in città. L’allestimento esposto sfoggia una raffinata combinazione di Platinum Grey e interni Alcantara Deep Black.

Il DS 7 Plug-in Hybrid 225 è un SUV può percorrere fino a 80 km in città in modalità elettrica. L’auto in mostra sarà in color Perla Nera con interni in Alcantara.