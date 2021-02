Nuova DS 4 e DS Aero Sport Lounge rappresentano il presente e il futuro del brand

La costante ricerca delle materie prime e delle tecniche artigianali è stata sempre un segno distintivo di DS Automobiles sin dal suo inizio. Questa ricerca di raffinatezza e distinzione non trascura la sostenibilità come dimostra la concept car DS Aero Sport Lounge.

L’efficienza è alla base delle sue linee aerodinamiche, con un design particolare dei suoi cerchi e un motore elettrico in grado di sviluppare una potenza di 680 CV per assicurare la massima efficienza. L’abitacolo si distingue per l’utilizzo di materiali naturali come il cotone satinato o la paglia di segale, grazie all’utilizzo di tecniche artigianali del XVII secolo e alla collaborazione con Lison de Caunes.

Nuova DS 4 e DS Aero Sport Lounge: queste due vetture rappresentano molto i piani attuali e futuri del marchio francese

La DS Aero Sport Lounge presenta un design completamente nuovo e risponde a una sfida molto attuale: come coniugare una nuova efficienza senza rinunciare al carattere e alla forza del design. Con questo concept, la casa automobilistica francese ha creato una nuova forma di auto i cui elementi essenziali sono presenti nella nuova DS 4.

Le sue proporzioni e la sua carrozzeria permettono alla vettura di ottenere un’ottima efficienza aerodinamica. La sua lunghezza di 5 metri e la linea del tetto riducono la resistenza aerodinamica, l’aria va dalla griglia piatta alle appendici laterali, passando per i grandi cerchi da 23” progettati per offrire il minimo attrito. Questa evoluzione raggiunge anche l’abitacolo. Gli schermi vengono resi virtuali. La parte inferiore è rivestita di cotone satinato e permette di proiettare informazioni dal display superiore.

La nuova DS 4 rappresenta una rivoluzione nel rapporto tra guidatore e altri occupanti e informazioni. Grazie alla tecnologia DS Extended Head Up Display, gli elementi necessari alla guida vengono proiettati come se fossero davanti al parabrezza a 4 metri dal veicolo e accompagna lo sguardo del guidatore su una diagonale da 21 pollici.

A bordo della nuova vettura, l’interfaccia DS Iris System permette un funzionamento semplice ed innovativo del display touch che presenta un’ergonomia basata su quella degli smartphone. Questo permette di accedere facilmente alle diverse funzioni e applicazioni.

L’interfaccia DS Smart Touch, situata nella console centrale e facilmente accessibile, identifica i movimenti comuni come lo zoom avanti e indietro o il riconoscimento della grafia. Inoltre, è possibile utilizzare delle gesture personalizzate per attivare funzioni come il climatizzatore, il sistema di navigazione, la radio e altro ancora.

