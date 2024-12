Jeep Renegade: 2.135 unità richiamate negli USA

Stellantis ha annunciato il richiamo di circa 2.135 unità dei suoi veicoli Jeep Renegade prodotti dal 2021 al 2023 a causa della possibile installazione di un gruppo luci di retromarcia sul paraurti non corretto. Questo problema fa sì che i veicoli non soddisfino i requisiti del Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) n. 108, “Lampade, dispositivi riflettenti e apparecchiature associate”. Le luci di retromarcia non adatte potrebbero ridurre la visibilità, non riuscendo ad avvisare i pedoni e gli altri conducenti che il veicolo sta procedendo in retromarcia, aumentando così il rischio di incidenti.

Jeep Renegade richiamata negli USA per problemi alle luci di retromarcia

Il periodo considerato problematico ha avuto inizio il 16 settembre 2021, data in cui è stato assemblato la prima Jeep Renegade equipaggiata con un gruppo luci di retromarcia nel paraurti non conforme alle specifiche corrette. Tale situazione si è protratta fino al 13 dicembre 2023, giorno in cui la produzione è stata finalmente rettificata, ponendo fine all’installazione errata del gruppo luci di retromarcia. Per identificare con precisione l’intervallo temporale coinvolto, sono stati esaminati in dettaglio i registri di produzione dei veicoli, che hanno permesso di tracciare con esattezza sia l’inizio sia la conclusione del periodo di costruzione dei veicoli con questa anomalia.

I veicoli che non sono inclusi in questo richiamo sono quelli che non presentano luci di retromarcia nel paraurti oppure quelli che sono stati assemblati prima o dopo il periodo di tempo identificato come problematico. I concessionari autorizzati provvederanno a ispezionare i veicoli e, se necessario, a sostituire gratuitamente il gruppo luci di retromarcia nel paraurti. Le lettere di notifica destinate ai proprietari dei veicoli coinvolti verranno spedite tramite posta a partire dal 30 gennaio 2025. I proprietari che desiderano ulteriori informazioni possono contattare il servizio clienti FCA. Il riferimento di questo richiamo è il numero D7B.